Michał Probierz skreślił etatowego reprezentanta. Wstrząs w szatni Biało-Czerwonych

Jan Bednarek w seniorskiej reprezentacji Polski debiutował w 2017 roku. Niedługo później pojechał na mundial do Rosji (2018), gdzie zagrał we wszystkich trzech meczach w zespole pod batutą trenera Adama Nawałki. Co więcej, Bednarek strzelił gola na wagę trzech punktów na otarcie łez dla Biało-Czerwonych w wygranym starciu z Japonią (1:0).

Michał Probierz skreślił z reprezentacji Jana Bednarka

Trzeba przyznać, że nowy selekcjoner Polaków dokonał kilku ciekawych ruchów personalnych. Michał Probierz dał szansę młodym zawodnikom, a dodatkowo miejsca w kadrze nie znalazło paru bardziej doświadczonych.

Na czele tych drugich należy postawić Bednarka. Stoper rozegrał 52 mecze w drużynie narodowej, w samym 2023 roku sześciokrotnie pojawiając się na boisku. Co ciekawe, jedyne trafienie Bednarka to właśnie wspomniany gol z Japonią. W ostatnich miesiącach do gry obrońcy Biało-Czerwonych można było mieć sporo zastrzeżeń.

„Z informacji które do mnie docierają wynika, że na liście powołanych do reprezentacji Polski na mecze z Wyspami Owczymi i Mołdawią ma zabraknąć Jana Bednarka” – napisał Sebastian Staszewski z TVP Sport.

Bednarek miał jednak swoje miejsce w reprezentacji, a na boisko powrócił za rządów Fernando Santosa. Inaczej wyglądała sytuacja np. w trakcie mundialu w Katarze, gdzie u trenera Czesława Michniewicza obrońca był rezerwowym. Jak pokazuje decyzja Probierza, Bednarek będzie musiał ponownie odbudowywać swoją pozycję w kontekście reprezentacji. Warto przypomnieć, że swoje początki stoper notował przy boku Kamila Glika, niemal naturalnie zastępując wcześniejszego „pewniaka” Michała Pazdana.

Cztery mecze Biało-Czerwonych do końca 2023 roku

Polacy pod batutą trenera Probierza będą mieć w najbliższym czasie sporo grania. Pierwsze dwa wyzwania to październikowe mecze z Wyspami Owczymi (12.10) oraz na PGE Narodowym przeciwko Mołdawii (15.10).

W listopadzie Polacy zakończą eliminacje do przyszłorocznych mistrzostw Europy pojedynkiem w Warszawie z Czechami (17.11). Biało-Czerwoni będą też mieć do zagrania towarzyski, wcześniej zaplanowany mecz z reprezentacją Łotwy (21.11).

