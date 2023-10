Nowy piłkarz reprezentacji opowiedział o bolesnej stracie. Wciąż czuje ból

Polscy piłkarze wracają do reprezentacyjnej rywalizacji. Po ostatnich zmaganiach w kadrze doszło do trzęsienia ziemi. Z zespołem pożegnał się Fernando Santos, którego kadencja trwała niecałe dziewięć miesięcy. W jego miejsce zatrudniono Michała Probierza, dotychczasowego szkoleniowca kadry do lat 21, który już na sam początek musi zmierzyć się z wymagającym wyzwaniem.

Emocjonalna historia Patryka Pedy

Od Probierza oczekuje się natychmiastowej poprawy wyników. Kadra, która miała z wielkim spokojem awansować na mistrzostwa Europy 2024, teraz musi wygrywać mecz za meczem, by pojechać do Niemiec. Prawdopodobnie opcją awaryjną pozostaną baraże (dzięki wysokiej pozycji w Lidze Narodów i bezpośredniej promocji innych kadr), lecz i tak nowy trener musi znaleźć swoją wersję zespołu.

Nowy selekcjoner nie wahał się postawić na nietypowe nazwiska. Do seniorskiej kadry po raz pierwszy został powołany Patryk Peda. Jego nominacja była o tyle zaskakująca, że obrońca na co dzień gra na trzecim szczeblu rozgrywkowym. Jest wypożyczony do SPAL z Palermo (wcześniej także był związany kontraktem z klubem z Ferrary). Piłkarz przed początkiem zgrupowania udzielił wywiadu TVP Sport. W nim wspomniał nie tylko o sprawach sportowych, ale także o życiowym dramacie. Musiał zmierzyć się ze śmiercią ojca, który przez lata mocno wspierał go w walce o piłkarski sukces.

– Ból czuję nawet teraz, choć minęło już tyle czasu. To tata woził mnie na treningi Legii. Był na każdym naszym wyjeździe, nie miało znaczenia czy w Polsce, czy za granicą. Zawsze był przy mnie i starał się wspierać. Pamiętam, że tego dnia graliśmy na wyjeździe z Bolonią w ramach Primavery. Bardzo się cieszyłem, bo wygraliśmy. Po meczu zawsze pierwszy telefon był do taty. Zadzwoniłem – nie odebrał. Wysłałem SMS – nie odczytał. Nie wiedziałem, o co chodzi, ale przecież mogło być mnóstwo powodów. Dopiero wieczorem dowiedziałem się, że tata odszedł. Dziś jestem już z tym pogodzony. Tak funkcjonuje świat i trzeba iść do przodu – powiedział urodzony w 2002 roku zawodnik.

Patryk Peda z dużym doświadczeniem w kadrach młodzieżowych

Peda ma za sobą występu w wielu młodzieżowych reprezentacjach Polski. W zespole U21 współpracował z Probierzem, przez co selekcjoner dobrze go zna. Być może da mu szansę w wyjazdowym meczu przeciwko Wyspom Owczym lub domowym z Mołdawią.