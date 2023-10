Znamy zastępcę Roberta Lewandowskiego w reprezentacji. To już oficjalnie

Robert Lewandowski nie będzie dostępny w dwóch najbliższych meczach reprezentacji Polski, co jest efektem odniesionej przez niego kontuzji. Napastnik jest kontuzjowany, co prawdopodobnie wykluczy go także z kolejnych meczów FC Barcelony, jednak chodzą głosy, że wkrótce powinien powrócić na boisko. Michał Probierz podjął decyzję, że jego następcą w roli kapitana kadry zostanie Piotr Zieliński.

Oficjalnie: Piotr Zieliński kapitanem reprezentacji Polski

Nowy selekcjoner reprezentacji Polski zaraz po jego ogłoszeniu zakomunikował, że nie zamierza podejmować działań w kwestii opaski kapitańskiej i dalej będzie ją dzierżyć Robert Lewandowski. W związku z zaistniałymi okolicznościami konieczne było znalezienie odpowiedniego zastępstwa. Wiele osób twierdziło, że w tej roli zastępować go będzie Wojciech Szczęsny, jednak wybór padł na Piotra Zielińskiego.

Pomocnik SSC Napoli powiedział podczas konferencji prasowej, że to dla niego wielki zaszczyt, iż będzie mógł pełnić funkcję kapitana reprezentacji Polski. – Spotkało mnie wielkie wyróżnienie, zaszczyt, ale i odpowiedzialność. To zgrupowanie jest dla nas nowym otwarciem i ja, selekcjoner, jak i cała drużyna będziemy chcieli zrobić wszystko, aby wygrać dwa następne spotkania. Każdy zawodnik, który gra w piłkę, marzy o tym, aby być kapitanem reprezentacji. Cieszę się, że trener mi zaufał i będę chciał wywiązać się z tej roli jak najlepiej – powiedział pomocnik.

Kilkanaście dni temu dowiedzieliśmy się, że Grzegorz Krychowiak zakończył karierę reprezentacyjną. W kadrze występował z numerem dziesięć, który został przejęty przez Piotra Zielińskiego. – To mój ulubiony, naturalny numer. Do tej pory był on w reprezentacji zajęty. W Napoli jest natomiast zastrzeżony, więc nie miałem do tej pory okazji z nim występować – dodał. Najbliższy mecz Polacy zagrają w czwartek 12 października z Wyspami Owczymi, a kolejny z Mołdawią trzy dni później na PGE Narodowym.

