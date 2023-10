Michał Probierz podjął zaskakującą decyzję. Wytłumaczył swoje wybory

Michał Probierz zadebiutuje w roli selekcjonera reprezentacji Polski w najbliższy czwartek 12 października. Biało-Czerwoni zmierzą się z Wyspami Owczymi i wiemy już, że nie będzie to jedyny debiut w tym meczu. Piotr Zieliński otrzyma opaskę kapitańską, zastępując kontuzjowanego Roberta Lewandowskiego i prawdopodobnie w składzie zobaczymy występującego w Serie C Patryka Pedę. Te i inne sprawy omówił szkoleniowiec.

Michał Probierz wytłumaczył się ze swoich decyzji

Decyzję o przyznanie opaski kapitańskiej Piotrowi Zielińskiemu podjął Michał Probierz. Selekcjoner reprezentacji Polski przyznał, że jej powodem był fakt, iż pomocnik występuje w kadrze przez wiele lat, jednak zwrócił uwagę także na jego osobowość. Jednocześnie wyraził nadzieję, że pomoże we wprowadzaniu do reprezentacji młodych zawodników. Niedawno dowiedzieliśmy się, że na zgrupowanie nie przyjedzie Bartłomiej Drągowski. Szkoleniowiec wytłumaczył, że nie chciał robić korekt na pozycji bramkarza, jednak były to wyłącznie powody osobiste zawodnika Spezii. Jednak dlaczego nie ma Jana Bednarka pośród powołanych?

— Każdy selekcjoner ma prawo do wyboru swoich zawodników, rozmawiałem z Janem Bednarkiem. Nie jest powiedziane, że on jest skreślony. Na dzisiaj postawiliśmy na taką grupę ludzi, która wierzę, że zdobędzie sześć punktów w tych dwóch najbliższych spotkaniach — powiedział Michał Probierz.

To dlatego selekcjoner powołał Patryka Pedę i Kamila Grosickiego

Powodem powołania Patryka Pedy do pierwszej reprezentacji był fakt, iż Michał Probierz zna tego zawodnika z kadry U-21. Tam występował regularnie i był bardzo zadowolony z jego umiejętności i formy oraz zauważył, że bardzo dużo potrafi wnieść do drużyny. Z kolei o powołaniu Kamila Grosickiego mówiło się w kontekście „korzyści na braku Roberta Lewandowskiego”. Czy tak faktycznie było?

– Bardzo szanuję Kamila Grosickiego. Nie ma sensu mówić, kto skorzystał na nieobecności Roberta Lewandowskiego. Kamil jest doświadczony, a kadrze jest potrzebny ktoś, kto pomoże tych także młodych zawodników prowadzić. Znam dobrze Grosickiego, poza tym prezentuje on obecnie formę godną reprezentanta i zasługuje na to, by znaleźć się w kadrze — dodał selekcjoner reprezentacji Polski.

Czytaj też:

Kto powinien zastąpić Roberta Lewandowskiego? Michał Probierz ma mały wybórCzytaj też:

Znamy powołania do reprezentacji Polski. Selekcjoner Michał Probierz zaskoczył