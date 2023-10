Ekspert zaskoczył opinią ws. Roberta Lewandowskiego. Stwierdził, że został zagłaskany

Robert Lewandowski jest jednym z najlepszych polskich zawodników w historii. Napastnik FC Barcelony od lat stanowi o sile reprezentacji, którą wielokrotnie dźwigał na swoich barwach. Teraz nowy selekcjoner Biało-Czerwonych – Michał Probierz będzie musiał sobie poradzić bez najlepszego zawodnika, który w meczu z FC Porto doznał urazu, który wykluczył go z październikowego zgrupowania.

Ekspert zaskoczył opinią o Robercie Lewandowskim

Na temat Roberta Lewandowskiego w programie "GOL TVP Sport" wypowiedział się ekspert i komentator stacji Kazimierz Węgrzyn. – Robert Lewandowski jest jednym z najlepszych napastników na świecie. Tylko zobaczmy, gdzie występował – w Lechu Poznań, Borussii Dortmund, Bayernie Monachium, a teraz w Barcelonie. Te wszystkie zespoły grają bardzo ofensywnie, stwarzają dużo sytuacji. Reprezentacja Polski tylu okazji nie kreuje. Jego ogromne umiejętności snajperskie nie zawsze się sprawdzają. Już od dawna powinien być w dwóch osobach – inną w klubie, a inną w reprezentacji – stwierdził.

– Według mnie nie było wielkiej osobowości trenerskiej, która wymusiłaby na Robercie i każdym innym piłkarzu planu i stylu, który selekcjoner chce zaprezentować. Gdyby Lewandowski miał zadanie od początku wyjść pressingiem, biegając od jednego do drugiego zawodnika, musi to zaakceptować – dodał.

Kazimierz Węgrzyn: Robert Lewandowski został zagłaskany

Zdaniem Kazimierza Węgrzyna 35-letni napastnik został zagłaskany, ale z drugiej strony jego obecność w kadrze jest niezbędna. – To jest piłkarz do pierwszej jedenastki, tylko my za bardzo zagłaskaliśmy Roberta. Też dziennikarze wytworzyli trochę narrację, że jak Robert zdobył bramkę, to wygrał mecz. I tak to drużyna też trochę odbierała. Przy przegrywanych spotkaniach mówiono, że Lewandowski nie miał wsparcia. Piłkarz tych rozmiarów, co Robert Lewandowski, musi zrozumieć, że klub i reprezentacja to dwie inne rzeczy – kontynuował.

– U nas nie ma na tylu kreatywnych zawodników, żeby zepchnąć rywali do defensywy. Oczywiście wtedy Robert czułby się lepiej, bo miałby więcej sytuacji. To jest rolą trenera, żeby Lewandowski zaakceptował warunki. Niestety to nie zostało zrobione – zakończył.

Czytaj też:

Michał Probierz podjął zaskakującą decyzję. Wytłumaczył swoje wyboryCzytaj też:

Znamy zastępcę Roberta Lewandowskiego w reprezentacji. To już oficjalnie