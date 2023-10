Niepokojące doniesienia z Wysp Owczych. Co z meczem polskich piłkarzy?

Polscy piłkarze rozpoczęli zgrupowanie przed październikowymi meczami el. do Euro 2024 z Wyspami Owczymi i Mołdawią. Najpierw Biało-Czerwoni zmierzą się na wyjeździe w Torsvollur. Według wstępnych planów kadra ma wylecieć w środę rano, a po zakwaterowaniu się w hoteli i wypoczynku na godz. 17:15 zaplanowano konferencję prasową.

Niepokojące doniesienia z Wysp Owczych

Niestety plany Biało-Czerwonych może pokrzyżować pogoda, która według synoptyków może utrudnić lądowanie na Wyspach Owczych. Dziennikarz TVP Sport Jakub Pobożniak napisał o tym jako pierwszy na swoim Twitterze.

"To może być brutalne zderzenie z Wyspami Owczymi dla reprezentacji Polski. O godzinie, której ma lądować samolot z kadrowiczami, wiatr może przekraczać 25m/s. Lądowanie na lotnisku Vagar do łatwych nie należy. A to dopiero może być początek zawirowań" – napisał na Twitterze/X.

Jakub Kwiatkowski komentuje tę sprawę

Dziennikarze WP SportowychFaktów poszli o krok dalej i zapytali Jakuba Kwiatkowskiego, czyli team menadżera kadry na temat tych wszystkich doniesień. – Mamy wynajęty samolot, czarter. Nie mamy żadnych informacji, żeby miało być coś nie tak – powiedział dziennikarzom i dodał, że za te kwestie odpowiada przewoźnik, z którym PZPN ma umowę.

Ponadto Jakub Kwiatkowski uspokoił, że takie warunki pogodowe nie są nowością na Wyspach Owczych. – Tam wieje cały czas, samoloty się trzęsą przy lądowaniu – krótko podsumował.

Mecz Wyspy Owcze – Polska w kwalifikacjach do Euro 2024 odbędzie się w czwartek 12 października. Pierwszy gwizdek sędziego rozbrzmi o godz. 20:45. Transmisję na żywo z tego spotkania będzie można oglądać na antenie TVP 1 i TVP Sport. To starcie będzie dostępne również online w internecie na stronie sport.tvp.pl oraz aplikacji TVP Sport.

Czytaj też:

Nowa rola Piotra Zielińskiego w kadrze. Były reprezentant Polski komentuje tę decyzjęCzytaj też:

Michał Probierz podjął zaskakującą decyzję. Wytłumaczył swoje wybory