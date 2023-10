Matty Cash zdradził, jaka jest atmosfera w reprezentacji Polski. To znaczące słowa

To będzie pierwsza okazja, żeby zobaczyć w akcji reprezentację Polski według Michała Probierza. Nowy selekcjoner zastąpił na stanowisku Fernando Santosa, który zupełnie nie sprawdził się w roli dowódcy Biało-Czerwonych. Portugalczyk postawił polski zespół na przedostatnim miejscu w grupie eliminacji do ME 2024. Prezes Polskiego Związku Piłki Nożnej Cezary Kulesza postanowił zwolnić Santosa i dać szansę Probierzowi.

Michał Probierz i Matty Cash na konferencji prasowej

Podczas środowego spotkania z mediami z polskiej strony można było zobaczyć selekcjonera oraz jednego z wybranych reprezentantów. Był nim Matty Cash, więc można przewidywać, że grający na co dzień w Premier League gracz powinien otrzymać szansę gry w wyjściowym składzie podczas czwartkowego meczu. Tak przynajmniej było zazwyczaj, kiedy wybierano piłkarzy już bezpośrednio przed spotkaniem o stawkę.

– Wiemy, że będzie to trudny mecz. Pokazał to pierwszy mecz w Warszawie. Postaramy się odpowiednio zaprezentować […] W Anglii bywa tak zimno, ale nie tak wietrznie. Przyjechaliśmy jednak po trzy punkty, zachowując szacunek do przeciwnika […] Każdy trener ma swoją osobowość. Czuć taką pozytywną wibrację wewnątrz zespołu. Liczymy na to, że to przełoży się również na wydarzenia boiskowe – przyznał Cash.

– Uwielbiam grać. Nie jest dla mnie ważne, gdzie występuje. Lubię atakować. Nie ma jednak znaczenia, czy gram jako wahadłowy, obrońca, ale ważne, że na prawej stronie. Uwielbiam też asystować przy trafieniach kolegów – dodał z uśmiechem piłkarz.

Co ciekawe, Cash jest w reprezentacji Polski od dwóch lat, rozegrał 14 spotkań. W tym czasie team Biało-Czerwonych jest prowadzony przez czwartego selekcjonera.

Wyspy Owcze – Polska, gdzie i kiedy oglądać mecz?

Biało-Czerwoni czwartkowy (tj. 12.10) pojedynek z Wyspami Owczymi rozpoczną o godzinie 20:45. Polacy na stadionie Tórsvøllur w Tórshavn zadebiutują pod ręką nowego selekcjonera Michała Probierza. Mecz Biało-Czerwonych będzie można na antenach TVP 1, TVP Sport oraz Polsat Sport Premium.

Co do transmisji internetowej, pojedynek Wyspy Owcze – Polska dostępny będzie na stronie internetowej TVP Sport oraz na platformach streamingowych, np. Polsat Box Go.

Za to już w niedzielę na PGE Narodowym Polacy zagrają przeciwko Mołdawii (15.10). Początek pojedynku zaplanowano na godzinę 20:45. W listopadzie polski zespół zakończy eliminacje do przyszłorocznych mistrzostw Europy starciem w Warszawie z Czechami (17.11). Biało-Czerwoni będą też mieć do zagrania towarzyski, wcześniej zaplanowany mecz z reprezentacją Łotwy (21.11).

