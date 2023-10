Przejmujące słowa Michała Probierza przed debiutem. Nawiązał do walki o życie

Prezes Polskiego Związku Piłki Nożnej Cezary Kulesza we wrześniu postawił na „swojego” człowieka, wybierając na najważniejsze stanowisko w krajowym futbolu Michała Probierza. Nowy selekcjoner dostał za zadanie odmłodzenie reprezentacji Polski i próbę uratowania awansu na ME 2024, które niemal zaprzepaścił Fernando Santos.

Michał Probierz szczególnie o profesorze Januszu Filipiaku

Trener Biało-Czerwonych ma spore doświadczenie, ponad 20 lat pracy w roli szkoleniowca. Poza krótkim, niewiele znaczącym epizodem w Niecieczy, ostatnim klubem, w którym pracował Probierz, była Cracovia. Nowy selekcjoner pełnił tam funkcję trenera, ale także wiceprezesa. W Krakowie sięgnął m.in. po Puchar Polski (2020) oraz Superpuchar (2020).

Podczas środowej konferencji, już jako selekcjoner Biało-Czerwonych, zwrócił się w stronę dziennikarzy, ze szczególnymi słowami w stronę właściciela Cracovii. Profesor Janusz Filipiak od kilkunastu dni walczy bowiem w szpitalu o życie.

– Na razie śpię spokojnie. Nigdy nie wiem, co będzie, bo to bywa różnie, jeszcze nigdy nie stałem w obliczu takiej sytuacji. Dla mnie to jest na pewno ważne spotkanie. To jest też taki moment, w którym zdajesz sobie sprawę, że w życiu są różne chwile. Tak przy okazji mam nadzieję, że profesor Filipiak wyjdzie z tego spotkania, które toczy teraz, pozytywnie. Trzymam za niego mocno kciuki. Zawsze mnie wspierał w trudnych momentach, mimo różnych, jakie miałem. Dlatego te emocje są bardziej w takich relacjach ludzkich. A piłka to jest odpowiednie przygotowanie do meczu i później trener ma tylko trzy możliwości zmiany. Pierwszą w ciągu meczu, drugą w przerwie, trzecią po przerwie. Po spotkaniu można już tylko opowiadać – przyznał Probierz.

Wyspy Owcze – Polska, gdzie i kiedy oglądać mecz?

Biało-Czerwoni czwartkowy (tj. 12.10) pojedynek z Wyspami Owczymi rozpoczną o godzinie 20:45. Polacy na stadionie Tórsvøllur w Tórshavn zadebiutują pod ręką nowego selekcjonera Michała Probierza. Mecz Biało-Czerwonych będzie można na antenach TVP 1, TVP Sport oraz Polsat Sport Premium.

Co do transmisji internetowej, pojedynek Wyspy Owcze – Polska dostępny będzie na stronie internetowej TVP Sport oraz na platformach streamingowych, np. Polsat Box Go.

Za to już w niedzielę na PGE Narodowym Polacy zagrają przeciwko Mołdawii (15.10). Początek pojedynku zaplanowano na godzinę 20:45. W listopadzie polski zespół zakończy eliminacje do przyszłorocznych mistrzostw Europy starciem w Warszawie z Czechami (17.11). Biało-Czerwoni będą też mieć do zagrania towarzyski, wcześniej zaplanowany mecz z reprezentacją Łotwy (21.11).

