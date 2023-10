NA ŻYWO: Wyspy Owcze – Polska w el. EURO 2024. Debiut Michała Probierza

17:45 Witamy Państwa bardzo serdecznie w naszej relacji LIVE z meczu eliminacji ME 2024 piłkarzy, w którym Wyspy Owcze podejmą reprezentację Polski. To będzie pierwszy sprawdzian w roli selekcjonera trenera Michała Probierza. Początek pojedynku o godzinie 20:45, zachęcamy do spędzenia wspólnie czasu, emocjonując się wydarzeniami w starciu Biało-Czerwonych.

Polscy piłkarze wznawiają rywalizację w eliminacjach mistrzostw Europy. Po wrześniowym oknie reprezentacyjnym z posadą pożegnał się Fernando Santos. Kilkanaście dni dyskusji i negocjacji przyniosło zatrudnienie nowego trenera. Michał Probierz ma natychmiastowo uzdrowić wyniki kadry, która póki co radzi sobie w kwalifikacjach przeciętnie i nie cieszy się dobrą opinią wśród sympatyków.

Michał Probierz zadebiutuje na Wyspach Owczych

Probierz już dokonał wiele zmian względem poprzednika, decydując się na nieoczywiste powołania. Do nich zalicza się między innymi Patryk Peda, piłkarz trzecioligowego SPAL, czy Bartłomiej Wdowik z Jagiellonii Białystok. Trener kadry musi sobie poradzić także bez Roberta Lewandowskiego. Piłkarz FC Barcelony nabawił się urazu w ostatnim meczu ligowym, przez co ominie go październikowe okno reprezentacyjne.

Od ostatniego meczu z Wyspami Owczymi nie minęło zbyt wiele czasu. W ubiegłym miesiącu oba zespoły mierzyły się ze sobą na Stadionie Narodowym w Warszawie. Wówczas górą byli Biało-Czerwoni, którzy wygrali 2:0 po dwóch golach Lewandowskiego.

Rywal uchodzi za outsidera grupy, który do tej pory zgromadził na koncie tylko jeden punkt. To skutek remisu z Mołdawią. Przeciwnicy Polaków zamykają tabelę kwalifikacji do ME będąc tuż za Biało-Czerwonymi, W przeszłości Farerzy potrafili zagrozić jednak wielkim ekipom. Do historii przeszły ich wygrane potyczki z Turcją w Lidze Narodów czy Grecją (dwa razy) w eliminacjach EURO 2016.

Frekwencja na meczu Polaków w Thorshavn

Mecz pomiędzy Wyspami Owczymi a Polską odbędzie się w czwartek, 12 czerwca, o godzinie 20:45 na Torsvoellur Stadium w Thorshavn. Wedle doniesień organizatorów na trybunach ma zasiąść około 3000-3500 widzów.

