Michał Probierz odkrył karty! Takim składem Polacy zagrają z Wyspami Owczymi

Michał Probierz rozpoczyna przygodę na stanowisku selekcjonera reprezentacji Polski. Pierwszym rywalem, z którym zmierzą się Polacy pod jego wodzą, będą Wyspy Owcze. Dotychczasowe wyniki Biało-Czerwonych w eliminacjach do mistrzostw Europy nie były zadowalające. Dwa zwycięstwa w sześciu spotkaniach, w tym jedno właśnie z dzisiejszym przeciwnikiem ekipy nowego szkoleniowca. Znamy już wyjściową jedenastkę na ten mecz.

Takim składem reprezentacja Polski zagra z Wyspami Owczymi

Reprezentacja Polski zmierzy się z Wyspami Owczymi po raz piąty w historii. Poprzednie cztery mecze Biało-Czerwoni zwyciężyli, choć ostatni pojedynek na PGE Narodowym nie należał do najłatwiejszych. Pierwszy z nich odbył się w 2002 roku i Biało-Czerwoni zwyciężyli wówczas 2:1. Drugi odbył się dwa lata później i wynik był zdecydowanie lepszy, gdyż drużyna Polaków wygrała 6:0. Kolejne dwa lata później padło zwycięstwo 4:0 i na następny trzeba było czekać aż 17 lat, a mowa o wcześniej wspomnianym meczu na PGE Narodowym, wygranym przez drużynę prowadzoną wówczas przez Fernando Santosa 2:0.

Dziś Michał Probierz stanie przed bardzo trudnym zadaniem poprawy wyniku w tabeli grupy E eliminacji do mistrzostw Europy. Obecnie Polacy zajmują czwartą lokatę, tracąc do trzeciej Mołdawii dwa punkty i tyle samo do drugich Czechów. Prowadzą Albańczycy z dorobkiem dziesięciu oczek. Teraz w kadrze zobaczymy kilka nowych twarzy, w tym m.in. Patryka Pedę czy Filipa Marchwińskiego, a kontuzjowanego Roberta Lewandowskiego w roli kapitana zastąpi Piotr Zieliński. W swoim pierwszym meczu na ławce trenerskiej reprezentacji Polski Michał Probierz zdecydował się wystawić następującą jedenastkę:

Szczęsny – Kiwior, Peda, Kędziora – Cash, Slisz, Dziczek, Frankowski – Szymański, Milik, Zieliński.

