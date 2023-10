Kim jest Patryk Peda? To największa sensacja w składzie reprezentacji Polski

Selekcjoner reprezentacji Polski zaskoczył odwagą w swoich wyborach, spoglądając na to, w jakich składach czy ustawieniach w niedalekiej przeszłości występowała seniorska reprezentacja Polski. Trener Michał Probierz w wyjściowym składzie na czwartkowy mecz z Wyspami Owczymi postawił m.in. na mającego 21 lat obrońcę Patryka Pedę.

Patryk Peda sensacyjnym debiutantem w reprezentacji Polski

Kim jest Patryk Peda? To piłkarz, który obecnie występuje we Włoszech, w trzeciej lidze. W Serie C Polak broni barw SPAL. Jest wypożyczony do tego klubu, bo jego karta zawodnicza należy do Palermo. Polak na poziomie Serie C zaliczył w tym sezonie sześć spotkań, w Serie B dołożył 34 występy. W młodzieżówce Probierza Peda był pewniakiem w bloku defensywnym. W reprezentacjach młodzieżowych Biało-Czerwonych defensor występuje nieprzerwanie od 2017 roku.

Warto dodać, że Peda na Półwysep Apeniński wyjechał z akademii Legii Warszawa. Zdolny obrońca nie miał okazji zagrać oficjalnego meczu w PKO BP Ekstraklasie. Jego rozwój w Italii jest jednak regularny, co pokazuje zaufanie ze strony trenera Probierza. Niektórzy twierdzą, że Peda może być naturalnym następcą Kamila Glika. Młody piłkarz wywalczył sobie miejsce w składzie, a na zgrupowanie nie został powołany m.in. Jan Bednarek, dotychczas etatowy gracz Biało-Czerwonych.

Wyspy Owcze – Polska, gdzie i kiedy oglądać mecz?

Biało-Czerwoni czwartkowy (tj. 12.10) pojedynek z Wyspami Owczymi rozpoczną o godzinie 20:45. Polacy na stadionie Tórsvøllur w Tórshavn zadebiutują pod ręką nowego selekcjonera Michała Probierza. Mecz Biało-Czerwonych będzie można na antenach TVP 1, TVP Sport oraz Polsat Sport Premium. Co do transmisji internetowej, pojedynek Wyspy Owcze – Polska dostępny będzie na stronie internetowej TVP Sport oraz na platformach streamingowych, np. Polsat Box Go.

Za to już w niedzielę na PGE Narodowym Polacy zagrają przeciwko Mołdawii (15.10). Początek pojedynku zaplanowano na godzinę 20:45. W listopadzie polski zespół zakończy eliminacje do przyszłorocznych mistrzostw Europy starciem w Warszawie z Czechami (17.11). Biało-Czerwoni będą też mieć do zagrania towarzyski, wcześniej zaplanowany mecz z reprezentacją Łotwy (21.11).

