Sebastian Szymański z ważnym przełamaniem. Polak zwrócił uwagę na ważną rzecz

Trener Michał Probierz może z podniesiony czołem spoglądać na wynik debiutu w roli selekcjonera seniorskiej kadry Biało-Czerwonych. Polacy zwyciężyli 2:0 wyjazdowy mecz z Wyspami Owczymi, nie mając większych problemów z przeciwnikami. Nie był to popis gry w wydaniu polskiej kadry, ale w obecnej sytuacji najważniejsze wydają się być punkty, ciągle dające nadzieję na wyjazd na przyszłoroczne mistrzostwa Europy do Niemiec.

Sebastian Szymański o współpracy z Piotrem Zielińskim

Jednym z bohaterów był ofensywny pomocnik Biało-Czerwonych Sebastian Szymański. Grający na co dzień w tureckim Fenerbahce piłkarz zdobył swojego drugiego gola w seniorskiej drużynie narodowej. Szymański wykończył dwójkową akcję z Piotrem Zielińskim. Jego współpraca z kapitanem Polaków była wyjątkowo dobra.

– Najważniejsza w tym meczu była szybkość podejmowanych decyzji. Przeciwnik cały czas starał się być blisko nas, dlatego to było tak ważne, zwłaszcza dokładając do tego warunki, jakie panowały na murawie […] Cieszymy się z trzech punktów, one są najważniejsze w tym momencie. Nie będę ukrywał, bardzo dobrze współpracowało mi się z Piotrkiem. Kluczem było to, że graliśmy bliżej siebie. Sądzę, że przy takim ustawieniu ta gra będzie wyglądała z meczu na mecz coraz lepiej – cieszył się po meczu Szymański, odpowiadając na pytania przed kamerą TVP Sport.

Polska – Mołdawia, gdzie i o której oglądać?

Już w niedzielę na PGE Narodowym Polacy zagrają przeciwko Mołdawii (15.10). Początek pojedynku zaplanowano na godzinę 20:45. Mecz Biało-Czerwonych będzie można na antenach TVP 1, TVP Sport oraz Polsat Sport Premium. Co do transmisji internetowej, pojedynek Polska – Mołdawia dostępny będzie na stronie internetowej TVP Sport oraz na platformach streamingowych, np. Polsat Box Go.

W listopadzie polski zespół zakończy eliminacje do przyszłorocznych mistrzostw Europy starciem w Warszawie z Czechami (17.11). Biało-Czerwoni będą też mieć do zagrania towarzyski, wcześniej zaplanowany mecz z reprezentacją Łotwy (21.11).

