Bohater meczu z Wyspami Owczymi z urazem. Michał Probierz liczy na pracę fizjoterapeutów

Polscy piłkarze pomogli Michałowi Probierzowi w udanym debiucie w roli selekcjonera pierwszej reprezentacji. W meczu eliminacji mistrzostw Europy 2024 pokonali na wyjeździe Wyspy Owcze 2:0. Gole dla Biało-Czerwonych strzelili Sebastian Szymański i Adam Buksa. Choć styl zwycięstwa nie rozpieścił sympatyków drużyny narodowej, to w kontekście wcześniejszych problemów kadry i gubienia punktów z Mołdawią czy Albanią, trzy „oczka” są w obecnej sytuacji nadzwyczaj cenne.

Adam Buksa ze stłuczeniem po meczu z Wyspami Owczymi

Michał Probierz przystępował do pierwszego meczu w roli selekcjonera z dużymi oczekiwaniami sympatyków. Kibice oczekiwali zwycięstwa i to najlepiej w przekonującym stylu. Najważniejszy cel, jakim była wygrana, został wykonany. Nad stylem zawodnicy muszą jeszcze popracować. Selekcjoner, który zdecydował się między innymi na wystawienie od pierwszej minuty debiutanta, Patryka Pedę, musiał sobie radzić bez największej gwiazdy reprezentacji. Z powodu kontuzji w ostatnim meczu ligowym na zgrupowanie nie przyjechał Robert Lewandowski.

Rolę kapitana tymczasowo objął Piotr Zieliński. Z kolei rolę piłkarza Barcy w ataku kadry podzielono na dwóch graczy – Arkadiusza Milika i Adama Buksę. Ten drugi po raz kolejny zapisał się na liście strzelców w meczu dorosłej kadry. Piłkarz Antalaysporu może pochwalić się wybitną skutecznością w meczach Biało-Czerwonych. W dotychczasowych 10 spotkaniach zdobył sześć bramek. Po meczu w przeciwieństwie do reszty graczy nie brał jednak udziału w treningu wyrównawczym. Michał Probierz zdradził na konferencji prasowej, że 27-latek nabawił się stłuczenia. Zapewnił, że sztab medyczny kadry zrobi wszystko, aby przywrócić go do pełni sił na kolejny mecz eliminacji EURO 2024.

– Na trening wyrównawczy po meczu wyszli wszyscy, jedynie Adam Buksa ma lekkie stłuczenie. Mam nadzieję, że fizjoterapeuci postawią go na nogi – stwierdził trener reprezentacji po meczu z Wyspami Owczymi.

Polska zagra u siebie z Mołdawią

W tabeli grupy E eliminacji EURO 2024 Polacy zajmują drugie miejsce ze stratą czterech punktów do liderujących Albańczyków. W niedzielę, 15 października, Biało-Czerwoni rozegrają kolejny mecz kwalifikacji. W Warszawie podejmą Mołdawię, z którą kilka miesięcy temu nieoczekiwanie przegrali 2:3.

