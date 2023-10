Zwycięstwo Polaków niewiele zmienia. Analitycy wciąż sceptyczni ws. awansu na EURO

Polscy kibice mają powód do zadowolenia. Piłkarze debiutującego trenera, Michała Probierza, pokonali Wyspy Owcze 2:0 w wyjazdowym meczu eliminacji mistrzostw Europy. Bramki dla Biało-Czerwonych zdobyli Sebastian Szymański i Adam Buksa. Trzy punkty są dla Polaków bardzo ważne w kontekście walki o bezpośredni awans na przyszłoroczny turniej w Niemczech.

Analitycy sceptyczni, jeśli chodzi o awans Polaków na EURO

Choć styl zwycięstwa nad Farerami nie przekonuje, to niezależnie od niego trzy punkty znaczą tyle samo. Biało-Czerwoni przystępowali do meczu jako przedostatnia ekipa grupy E el. EURO, a po nim zajmuje drugie miejsce. To także kwestia rozegrania jednego meczu więcej niż Czesi i Mołdawianie, lecz nie zmienia to podejścia sympatyków, że szanse na bezpośredni awans na przyszłoroczny turniej mocno się zwiększyły.

Tak myślą kibice, lecz nie piłkarscy analitycy. Ci nadal pozostają sceptyczni, jeśli chodzi o bezpośredni awans zawodników Probierza. Dzięki zwycięstwu nad Czechami, Albania umocniła się na pozycji lidera tabeli, przez co ich promocja na mistrzostwa Europy wydaje się praktycznie pewna. Zdaniem specjalistów z serwisu „We Global Football” zawodnicy Sylvinho mają 99,8 procent szans na bezpośredni awans. Drugą ekipą z największym prawdopodobieństwem na promocję bez baraży mają Czesi. Południowi sąsiedzi mogą liczyć na 55,1 procent szans.

To oznacza, że Polacy z 44,4 procentami szans nie są stawiani w roli faworyta, choć przed nimi jeszcze rewanżowy mecz z Czechami. Zwycięstwo nad kadrą Jaroslav Silhavego najprawdopodobniej przesądzi o drugim miejscu w grupie E.

Łatwa droga Polaków poprzez baraże

Analitycy pokusili się także o przedstawienie potencjalnej ścieżki Polaków poprzez baraże. W przypadku konieczności dodatkowej walki o EURO 2024, na dziś Biało-Czerwonych czekałby półfinał baraży z Estonią, a następnie finałowa walka z którąś ekipą z czwórki Walia, Islandia, Norwegia, Słowenia. Teoretycznie żaden rywal nie wydaje się silniejszy od kadry Probierza.

