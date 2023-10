Wojciech Szczęsny zaskoczył kibiców. Miły gest po meczu z Wyspami Owczymi

Polska po raz drugi pokonała Wyspy Owcze 2:0 w eliminacjach EURO 2024. Po zwycięstwie w Warszawie, przyszedł kolejny triumf w Thorshavn. Tym razem pod nieobecność Roberta Lewandowskiego (zdobywca dwóch bramek na PGE Narodowym), rolę strzelców w starciu z Farerami przejęli Sebastian Szymański i Adam Buksa. Ten drugi okupił występ w spotkaniu stłuczeniem, które może utrudnić mu przygotowania do meczu z Mołdawią.

Miły gest Wojciecha Szczęsnego wobec dzieci

Oba spotkania z Wyspami Owczymi nie należy do porywających. Choć w piłce nigdy nie ma stuprocentowych faworytów, to nawet pomimo słabej formy w 2023 roku, mało kto przewidywał, że Polacy nie zgarną kompletu punktów. Nawet kontuzja Lewandowskiego i zastąpienie go duetem Milik-Buksa nie sprawiła problemu. Z kolei w formacji defensywnej Probierz mógł pozwolić na wystawienie debiutanta, Patryka Pedy. Zawodnik trzecioligowego SPAL pokazał się z dobrej strony i niewykluczone, że otrzyma szansę kolejnym meczu.

Farerzy nie potrafili zagrozić bramce Wojciecha Szczęsnego. W całym meczu oddali mieli tylko trzy sytuacje bramkowe. Wszystkie zakończyły się niecelnymi strzałami, przez co bramkarz Juventusu nie musiał się wysilać z interwencjami. Z pewnością na niemoc kadry Wysp Owczych miała wpływ także czerwona kartka dla Hordura Askhama w 49. minucie. Niemniej Szczęsny mógł w spokoju oczekiwać końca meczu, a po nim poświęcić kilka chwil dla kibiców.

Pomimo dużej odległości dzielącej Wyspy Owcze i Polskę w Thorshavn pojawiło się kilkuset rodaków, chcących zobaczyć w akcji Biało-Czerwonych. Najmłodsi z nich długo po zakończeniu spotkania czekali na autografy lub wspólne zdjęcia z piłkarzami. TVP Sport zamieściło film, na którym widać, jak pomimo później pory i chłodnej pogody Wojciech Szczęsny chętnie spędzał czas z dziećmi. Chętnie pozował do zdjęć, rozmawiał i składał autografy. „Nocne Polaków rozmowy. Wojciech Szczęsny spełnia jeszcze obowiązek wobec najmłodszych kibiców” – napisano na oficjalnym profilu telewizji.

Polacy zagrają z Mołdawią w el. EURO 2024

Polacy już w niedzielę, 15 października o godzinie 20:45 rozegrają kolejny mecz eliminacji EURO 2024. Rywalem kadry Probierza na warszawskim Stadionie Narodowym będą Mołdawianie, którzy w ostatnim bezpośrednim starciu pokonali Biało-Czerwonych 3:2.

