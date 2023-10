Kamil Grosicki liderem kadry? Mocne słowa piłkarza w polskiej szatni

Od zwycięstwa 2:0 rozpoczęła się przygoda Michała Probierza z seniorską reprezentacją Polski. Bramki w starciu z Wyspami Owczymi zdobyli Sebastian Szymański i Adam Buska. Za Biało-Czerwonymi także kłopotliwa podróż powrotna do Warszawy. W stolicy kraju zameldowali się dzień później niż było to pierwotne planowane.

Kamil Grosicki wcielił się w rolę lidera kadry

Przy okazji kolejnego materiału na kanale „Łączy nas piłka” należącego do Polskiego Związku Piłki Nożnej kibicie mieli okazję zobaczyć kulisy meczu z Wyspami Owczymi. Starcie z outsiderem grupy, który do tej pory zgromadził tylko jeden punkt, miało wiele znaczeń. Był to debiut Probierza, Patryka Pedy, a także pierwszy mecz w nowym rozdziale kadry. Ten wcześniejszy, z Fernando Santosem za sterami, wiązał się z kompromitującymi porażkami.

W materiale video zamieszczono płomienną przemowę Kamila Grosickiego. Skrzydłowy Pogoni Szczecin uchodzi za weterana kadry. Pomimo 35 lat na karku wciąż wyróżnia się w PKO Ekstraklasie, przez co zyskał uznanie w oczach Probierza. Na nagraniu widzimy, że „Grosik” sprawdza się także w roli lidera. W męskich słowach (także tych niecenzuralnych) dał do zrozumienia młodszym kolegom, jak wielki honor wiąże się z grą dla reprezentacji.

– Panowie, pamiętajcie reprezentowanie naszych barw to największa duma! Mamy to szczęście, że możemy tu być i grać z orzełkiem na piersi. C*****y czas był, ale to już koniec. Od dzisiaj zaczynamy nowy rozdział. Żeby kibice byli dumni z tej reprezentacji i my również – wykrzyczał.

Polska zagra z Mołdawią w Warszawie

Polacy w ostatnim meczu z Mołdawią przegrali 2:3. Rewanż za porażkę może przyjść już w niedzielę. O 20:45 na PGE Narodowym rozpocznie się starcie obu ekip. Dla Biało-Czerwonych będzie to przedostatnie spotkanie kwalifikacji do EURO 2024.

