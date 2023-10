Reprezentacja Polski ma obowiązek zwycięstwa z Mołdawią, jeśli chcą liczyć na awans do mistrzostw Europy w Niemczech. Polacy mocno utrudnili sobie sprawę, przegrywając spektakularnie pierwszy pojedynek z dzisiejszymi przeciwnikami i choć obecnie zajmują drugą lokatę w tabeli, to Czesi i właśnie Mołdawianie mają do rozegrania jedno zaległe spotkanie. Michał Probierz wytoczy swoje najmocniejsze działa.

Polska – Mołdawia. Terminarz i tabela grupy E

Reprezentacja Polski otworzyła eliminacje do mistrzostw Europy od porażki z Czechami 1:3. Następnie na PGE Narodowy przyjechała Albania, którą kadra Fernando Santosa pokonała 1:0. Trzecia w kolejce była wcześniej wspomniana klęska w Kiszyniowie, w której Biało-Czerwoni prowadzili 2:0 do przerwy, żeby w drugiej zostać stłamszonymi i ostatecznie przegrać 2:3. Drugim triumfem w meczu o punkty za kadencji Fernando Santosa był ten z Wyspami Owczymi. Polacy wygrali 2:0 po dwóch golach Roberta Lewandowskiego. Klęska 0:2 z Albanią zakończyła przygodę Portugalczyka z polską kadrą, a triumf 2:0 na Wyspach Owczych otworzył przygodę Michała Probierza z nią.

Terminarz grupy E:

Czechy – Wyspy Owcze (niedziela, 15 października godz. 18:00),

Polska – Mołdawia (niedziela, 15 października godz. 20:45),

Mołdawia – Albania (piątek, 17 listopada godz. 18:00),

Polska – Czechy (piątek, 17 listopada godz. 20:45),

Czechy – Mołdawia (poniedziałek, 20 listopada godz. 20:45),

Albania – Wyspy Owcze (poniedziałek, 20 listopada godz. 20:45).

Tak przedstawia się tabela grupy E:

Miejsce Reprezentacja: Mecze: Bilans bramek: Punkty: 1. Albania 6 11:3 13 2. Polska 6 8:8 9 3. Czechy 5 7:5 8 4. Mołdawia 5 5:5 8 5. Wyspy Owcze 6 2:12 1

Polska – Mołdawia. Gdzie i o której godzinie obejrzeć mecz? Transmisja TV i online

Mecz Polska – Mołdawia w ramach eliminacji do mistrzostw Europy odbędzie się w niedzielę, 15 października o godz. 20:45 na PGE Narodowym. Transmisję ze spotkania będzie można oglądać w TV na kanałach TVP1, TVP Sport oraz Polsat Sport Premium 1. Pojedynek możliwy jest do obejrzenia także online w platformach Polsat Box Go i Canal+Online oraz na sport.tvp.pl. Relacja na żywo będzie dostępna na sport.wprost.pl.

Czytaj też:

Kamil Grosicki liderem kadry? Mocne słowa piłkarza w polskiej szatniCzytaj też:

Michał Probierz zakpił ze swoich hejterów. Chodzi o żarty ze starymi Słowakami