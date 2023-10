Karol Świderski otworzył rozdział w historii reprezentacji Polski. Michał Probierz może być dumny

Reprezentacja Polski podjęła Mołdawię na PGE Narodowym. Michał Probierz zdecydował się na kilka zmian w wyjściowej jedenastce względem meczu z Wyspami Owczymi, który był jego debiutem na stanowisku selekcjonera reprezentacji Polski. Jednym z piłkarzy, którzy wystąpili od pierwszej minuty, był Karol Świderski. Napastnik Charlotte FC odwdzięczył się trenerowi pięknym golem, dającym wyrównanie stanu spotkania.

Karol Świderski strzelcem pierwszego gola na PGE Narodowym za kadencji Michała Probierza

Bramka dla reprezentacji Polski padła w 53. minucie spotkania. Wtedy to Arkadiusz Milik świetnie przepuścił piłkę dograną w pole karne przez Piotra Zielińskiego. Do futbolówki dopadł Świderski, który posłał uderzenie po ziemi tuż przy prawym słupku i doprowadził do wyrównania stanu meczu!

Biało-Czerwoni walczą o awans do mistrzostw Europy, które odbędą się w przyszłym roku w Niemczech. Za kadencji Fernando Santosa rozegrali pięć spotkań, z których zwyciężyli zaledwie dwa: z Albanią 1:0 i Wyspami Owczymi 2:0. Trzy porażki odnieśli w meczach z: Mołdawią 2:3, Czechami 1:3 i Albanią 0:2. Zaraz po zwycięstwie W Thorshavn znacznie poprawili swoją sytuację w tabeli grupy E, która przedstawia się następująco:

Miejsce Reprezentacja: Mecze: Bilans bramek: Punkty: 1. Albania 6 11:3 13 2. Polska 6 8:8 9 3. Czechy 5 7:5 8 4. Mołdawia 5 5:5 8 5. Wyspy Owcze 6 2:12 1

Ostatni mecz w ramach eliminacji Biało-Czerwoni rozegrają przed własną publicznością z reprezentacją Czech. Przypomnijmy, że na obecnym zgrupowaniu brakuje Roberta Lewandowskiego, który przechodzi rekonwalescencję po kontuzji kostki. Można przypuszczać, że na następnym wróci do składu. Pod jego nieobecność rolę kapitana kadry pełni Piotr Zieliński.

