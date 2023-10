Skomplikowana sytuacja Polaków po meczu z Mołdawią. Tabela eliminacji EURO 2024

Reprezentacja Polski po meczu z Wyspami Owczymi wyszła na mecz z Mołdawią z nadzieją na rewanż za kompromitującą porażkę sprzed kilku miesięcy. Ostatecznie nie doszło do udanej zemsty. Remis 1:1 po bramkach Iona Nicolaescu i Karola Świderskiego bardziej zadowala zespół Siergieja Kleszczenki.

Skomplikowana sytuacja Polaków w grupie el. EURO 2024

Polacy po wygranej nad Wyspami Owczymi teoretycznie mieli możliwy awans na swoich warunkach. Wystarczyło wygrać z Mołdawią oraz Czechami i bez patrzenia się na nikogo mieliby zagwarantowany bezpośredni awans na turniej w Niemczech. Niestety, strata punktów w meczu z niżej notowanym rywalem mocno psuje szanse Biało-Czerwonych.

Czesi wygrali mecz z Wyspami Owczymi 1:0. Choć wynik może dziwić, to niezależnie od rozmiarów zwycięstwo zawsze jest warte trzy punkty. To oznacza, że południowi sąsiedzi mają teraz w dorobku 11 punktów. Polacy mają o „oczko” mniej, lecz niestety także o jeden mecz mniej do rozegrania. Pomiędzy obiema reprezentacjami dojdzie do bezpośredniego meczu w przyszłym miesiącu. Nawet jeśli kadra Probierza wygra starcie, to Czechom pozostanie do rozegrania mecz u siebie z Mołdawią. Wygrana w tym pojedynku da im awans z drugiego miejsca na turniej w 2024 roku.

Tabela grupy E eliminacji EURO 2024

W tabeli grupy E eliminacji EURO 2024 prowadzą Albańczycy z 13 „oczkami”. Polska jest trzecia, a czwarta Mołdawia traci do nich punkt, mając podobnie jak Czesi do rozegrania mecz mniej. Mecz z zespołem Jaroslava Silhavego odbędzie się 17 listopada.

Tabela grupy E eliminacji EURO 2024 Miejsce Reprezentacja: Mecze: Bilans bramek: Punkty: 1. Albania 6 11:3 13 2. Czechy 6 8:5 11 3. Polska 5 9:9 10 4. Mołdawia 5 6:6 9 5. Wyspy Owcze 6 2:13 1

Czytaj też:

To zaskoczyło piłkarza polskiej kadry. Chodzi o zachowanie Fernando SantosaCzytaj też:

Były reprezentant tonuje nastroje wokół kadry Probierza. Nie dostrzega pozytywów