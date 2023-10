Wymowne słowa Patryka Pedy. Dosadnie skomentował remis z Mołdawią

Sytuacja reprezentacji Polski w tabeli grupy E eliminacji do mistrzostw Europy jest bardzo trudna. Zwycięstwo w meczu z Czechami jest obowiązkiem, ale też będą musieli liczyć na korzystny dla nich układ pozostałych spotkań. Patryk Peda zaliczył dwa nie najgorsze debiuty, ale meczu z Mołdawią nie będzie wspominać dobrze.

Patryk Peda nie jest usatysfakcjonowany wynikiem w meczu z Mołdawią

Spotkanie z Mołdawianami zakończyło się remisem 1:1, dlatego Biało-Czerwoni mocno skomplikowali sobie kwestię awansu. Patryk Peda przyznał, że jest rozgoryczony tym, że nie udało się wygrać, szczególnie że mieli wiele okazji do zdobycia bramki, dającej zwycięstwo.

– Nikt się nie cieszy z takich wyników. To smutna informacja zarówno dla nas, jak i kibiców. Nikt nie jest zadowolony, będziemy musieli jeszcze pracować. Gorzka wiadomość, bo wynik jest remisowy, a mieliśmy jeszcze wiele tych sytuacji. Głupio stracona bramka ze stałego fragmentu gry. Mołdawia cofnęła się, grali piątką w linii defensywy, a potem posyłali długie piłki. Tak byli przygotowani, Staramy się przygotować do każdego stałego fragmentu, do każdego przeciwnika i każdej sytuacji, ale niestety czasem takie rzeczy się zdarzają – powiedział defensor przed kamerami TVP Sport.

„Najważniejsza jest drużyna”

Patryk Peda bez wątpienia jest największym odkryciem Michała Probierza i możemy mieć pewność, że będziemy go oglądać podczas kolejnych zgrupowań.

– Koniec końców najważniejsza jest drużyna, a nie jednostka. Wygrana byłaby o wiele lepsza i nie będę się cieszyć tak, jak po zwycięstwie. Cieszę się z debiutu przed własną publicznością, ale zwycięstwo zespołu cieszyłoby jeszcze bardziej – dodał.

Pytany o to, czy czuje się zakłopotany sytuacją w reprezentacji Polski, odpowiedział, że czuje się dumny, mogąc reprezentować kraj.

– Nie, nikt nie miałby takiego myślenia, jak gra się dla reprezentacji i dla kraju. Myślę, że to jest ogromne wyróżnienie, jestem zadowolony będąc tutaj. Nigdzie nie jest lekko. Sytuacja jest trudna, trzeba będzie kolejny mecz wygrać, zobaczymy na kogo trafimy i co wydarzy się w grupie – zakończył.