Wzruszający wpis Michała Probierza. Pożegnał się z drużyną

Michał Probierz przejął reprezentację Polski w bardzo trudnym momencie. Biało-Czerwoni byli w trudnym położeniu w grupie eliminacji do mistrzostw Europy. Niespodziewanie po wygranej z Wyspami Owczymi w debiucie selekcjonera, przy jednoczesnym zwycięstwie Albanii z Czechami sytuacja się odwróciła i znów wszystko zależało od nas.

Następca Michała Probierza w młodzieżówce rozbił Estonię

Niestety remis 1:1 z Mołdawią znów niemal pogrzebał nasze szanse na bezpośredni awans na Euro 2024. By to się stało wyniki w innych spotkaniach muszą nam sprzyjać, jeśli nie to Biało-Czerwoni będą musieli próbować dostać się do czempionatu przez baraże.

Zanim Michał Probierz objął kadrę, pracował z młodzieżówką U-21. Teraz zastąpił go Adam Majewski, który jak dotąd prowadził Wisłę Płock II (od 2018 do 2020 roku), Stomil Olsztyn (2020-2021) i Stal Mielec (2021-2023). Nowy trener rozpoczął swoją pracę od gry w el. młodzieżowych mistrzostw Europy. W jego debiucie Biało-Czerwoni wygrali 5:0 z Estonią, przy tym nie wykorzystując dwóch rzutów karnych. Bramki zdobywali Filip Szymczak 2x, Michał Rakoczy, Nicola Zalewski i Tomasz Pieńko.

Michał Probierz pożegnał się z drużyną

Ten mecz z trybun oglądał Michał Probierz, który po tym meczu zamieścił wzruszający wpis, w którym pożegnał się z byłymi podopiecznymi. „Dziękuje wam za 14 miesięcy pracy. Jesteście wspaniałą grupą, która ma szansę zrobić sukces drużynowy i indywidualny. Życzę wam wszystkim powodzenia” – napisał na Twitterze.

twitter

W przeciwieństwie do dorosłej reprezentacji młodzieżówka dobrze sobie radzi w eliminacjach Euro U-21. Po trzech meczach Biało-Czerwoni prowadzą w grupie D z kompletem dziewięciu punktów. Ponadto nasi piłkarze mają trzy „oczka” przewagi nad Niemcami, którzy grali jeden mecz mniej. Następny mecz młodzieżówka rozegra 17 listopada z Izraelem.

Czytaj też:

Zbigniew Boniek zaskoczył po meczu z Mołdawią. Zdradził, co zobaczył w polskich piłkarzachCzytaj też:

Michał Probierz wymienił całą litanię. Po meczu z Mołdawią cieszy go tylko jedno