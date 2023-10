Grzegorz Krychowiak zostanie godnie pożegnany. Znamy wstępne plany

Kariera sportowca, a w szczególności piłkarza nie trwa wiecznie. Boleśnie przekonał się o tym Grzegorz Krychowiak, który w ostatnim czasie był jednym z najbardziej krytykowanych zawodników reprezentacji Polski.

Rozbrat Grzegorza Krychowiaka z reprezentacją Polski

Po mundialu w Katarze dopiero Fernando Santos zdecydował się go odsunąć i przestać powoływać, co potkało się z aprobatą wielu kibiców i ekspertów. Choć sam zawodnik akceptował tę decyzję, to czuł żal o to, jak został potraktowany. Chodziło mu głównie o jeden telefon od selekcjonera. – Wystarczyło powiedzieć: „Grzegorz, dzięki za wszystko, ale mam inne plany”. Odpowiedziałbym: „Trenerze rozumiem, życzę powodzenia”. Wydaje mi się, że piłkarz, który tak długo reprezentuje swój kraj, nie chce dowiadywać się o braku powołania z Instagrama. Nie trzeba bać się pewnych rozmów – mówił.

Ostatecznie pod presją złych wyników Portugalczyk się złamał i zdecydował się postawić na pomocnika Abha FC we wrześniu. Niestety Grzegorz Krychowiak nie uratował ani wyników – porażka z Albanią 0:2 ani posady selekcjonera, bo po tej porażce Cezary Kulesza postanowił zwolnić Santosa.

Grzegorz Krychowiak podjął decyzję o zakończeniu reprezentacyjnej kariery

Jego następcą został Michał Probierz, który nie powielił błędów Portugalczyka i zadzwonił do byłego piłkarza Sevilli z informacją, że nie figuruje w jego planach. Zaraz po tej wiadomości 33-latek podjął decyzję o rezygnacji z dalszej gry z orzełkiem na piersi, o czym poinformował w swoich social mediach.

Grzegorz Krychowiak rozegrał 100 meczów z orzełkiem na piersi i bronił Biało-Czerwonych barw na wielkich imprezach rangi mistrzostw Europy czy świata. Bez wątpienia jest on wybitnym reprezentantem, któremu należy się godne pożegnanie, jak to było w przypadku Jakuba Błaszczykowskiego, Łukasza Fabiańskiego czy Łukasza Piszczka.

Pożegnanie Grzegorza Krychowiaka. Znamy wstępne plany

Temat pożegnania Grzegorza Krychowiaka pojawił się w PZPN, o czym poinformował dziennikarz Sport.pl Dominik Wardzichowski. „Mecz z Łotwą może być pożegnaniem Grzegorza Krychowiaka z reprezentacją Polski! – Rozmawialiśmy o tym, ale sprawa wciąż jest otwarta. Dużo zależy od klubowych aktywności Grzegorza, ale mogę zapewnić, że godnie go pożegnany – mówi Łukasz Wachowski” – czytamy.

To spotkanie zostało zaplanowane na 21 listopada 2023 roku. Cztery dni wcześniej Biało-Czerwoni zagrają z Czechami w ostatnim meczu eliminacji do Euro 2024.

twitterCzytaj też:

Legenda wytknęła błąd Michałowi Probierzowi. Powinien postąpić inaczejCzytaj też:

Kamil Grosicki zdradził, o czym marzy. Chciałby dorównać innym