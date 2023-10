Karol Świderski wróci do Polski. Zaskakujące doniesienia

Karol Świderski jest jedną z najważniejszych postaci reprezentacji Polski i Charlotte FC. Na 34 możliwe mecze w MLS rozegrał 31, w których strzelił 12 goli i zanotował pięć asyst. Niestety, w czasie, kiedy gra w Europie dopiero nabiera tempa, dla wielu klubów w Stanach Zjednoczonych dobiega końca.

Karol Świderski zakończył sezon MLS

Niestety Karol Świderski i jego Charlotte przegrali w 1/16 finału fazy play-off MLS z New York Red Bulls 2:5. Asysta reprezentanta Polski w tym spotkaniu pozwoliła tylko zmniejszyć rozmiary porażki.

To nie jest dobra dla... Michała Probierza, który będzie potrzebował będącego w świetnej formie Karola Świderskiego, który jest jedną z wyróżniających się postaci. Napastnik zawsze daje reprezentacji jakiś impuls, co przedkłada się na liczby. W 26 sopotkaniach zawodnik Charlotte zdobył 10 bramek, a tylko w tym roku dał nam zwycięstwo w meczu z Albanią (1:0) i remis z Mołdawią (1:1) oraz zanotował asystę w wygranym 2:0 starciu z Wyspami Owczymi w eliminacjach do mistrzostw Europy.

Zaskakujące doniesienia. Karol Świderski wraca do Polski

Jak się okazuje, Karol Świderski zamierza utrzymać dobrą formę i po zakończonym sezonie w MLS zamierza... wrócić do Polski. Zaskakujące doniesienia przekazał w serwisie X (dawniej Twitter Przemysław Pawlak z "Piłki Nożnej". Według jego informacji napastnik Charlotte FC będzie trenował z ekstraklasowym klubem.

"Karol Świderski do listopadowych meczów reprezentacji Polski z Czechami i Łotwą przygotowywać się będzie ze Śląskiem Wrocław. Początek zajęć z drużyną Jacka Magiery w tym tygodniu. Ma to związek z zakończeniem sezonu przez Charlotte FC" – czytamy.

twitter

Ostatni mecz eliminacji mistrzostw Europy 2024 podopieczni Michała Probierza rozegrają z Czechami. To spotkanie zaplanowano 17 listopada 2023 roku. Biało-Czerwoni wciąż mają szanse na bezpośredni awans na ten czempionat. Muszą się spełnić scenariusze, w których kluczowe będą spotkania Mołdawia – Albania i Czechy – Mołdawia. Cztery dni później Biało-Czerwoni rozegrają sparing z Łotwą.

Czytaj też:

PZPN sięgnie po Jerzego Dudka? Były bramkarz może dołączyć do kadryCzytaj też:

Ten piłkarz najbardziej ucierpiał na powołaniach Michała Probierza. Były kapitan kadry stanął w jego obronie