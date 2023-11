Wiemy, kiedy Michał Probierz ogłosi powołania. Czeka na europejskie puchary

Polscy piłkarze stoją przed trudnym wyzwaniem. Bezpośredni awans na EURO 2024 nie zależy już tylko od nich. Co więcej, po ostatnim remisie z Mołdawią w Warszawie szanse na uniknięcie baraży mocno zmalały. Nawet jeśli Biało-Czerwoni wygrają z Czechami, to zwycięstwo w ostatnim meczu eliminacji da południowym sąsiadom bilety do Niemiec (Polacy rozegrali o jeden mecz więcej).

Michał Probierz ogłosi powołania do kadry

Już przed pierwszym zgrupowaniem Michał Probierz zaskoczył wiele osób niecodziennymi powołaniami. Do takich można zaliczyć sięgnięcie po Patryka Pedę z trzecioligowego SPAL czy Bartłomieja Wdowika z Jagiellonii Białystok. Drugi z wymienionych nie zadebiutował w kadrze, lecz obrońca włoskiego zespołu pojawił się na boisku w obu meczach (z Wyspami Owczymi i Mołdawią), notując dobre opinie.

Nie wiadomo co siedzi w głowie selekcjonera przed meczem z Czechami. Ostatnim razem nie miał możliwości skorzystania z Roberta Lewandowskiego, który leczył kontuzję. Jak informuje portal sport.pl 51-letni selekcjoner ogłosi decyzję w czwartek, 9 listopada, po zakończeniu spotkań Legii Warszawa i Rakowa Częstochowa w europejskich pucharach. Pierwsi zagrają w Lidze Konferencji Europy u siebie z bośniackim Zrinjskim Mostar. Drugich czeka wyjazdowe starcie ze Sportingiem Lizbona.

Dodatkowo w europejskich pucharach będą występować polscy piłkarze w barwach innych klubów. Pod uwagę mogą być brani Sebastian Szymański, Damian Szymański, Nicola Zalewski, Tomasz Kędziora czy Jakub Piotrowski. Ich kluby także występują w LKE lub LE.

Polacy walczą o bezpośredni awans na EURO 2024

Polacy zajmują trzecie miejsce w grupie E eliminacji mistrzostw Europy. Aby bezpośrednio awansować muszą wygrać z Czechami, a także liczyć na to, że zawodnicy Jaroslava Silhavego nie wygrają z Mołdawią, która w dwumeczu (gra z Czechami i Albanią w listopadzie) nie może zdobyć więcej niż trzech punktów.

Czytaj też:

Kompromitacja Bayernu Monachium w Pucharze Niemiec. Przegrali z trzecioligowcemCzytaj też:

Podwójny pech polskiego napastnika. Leczy kontuzje, klub nie przedłuży z nim kontraktu