Poznaliśmy powołania do reprezentacji Polski. Michał Probierz znów zaskoczył

Przypomnijmy, że reprezentacja Polski ma za sobą średnio udane, październikowe okienko. Biało-Czerwoni pod okiem debiutującego w roli selekcjonera Michała Probierza wygrali na wyjeździe z Wyspami Owczymi (2:0) oraz zaledwie zremisowali z Mołdawią (1:1) na PGE Narodowym.

Znamy powołania Michała Probierza do reprezentacji Polski

W czwartkowy wieczór niedługo po zakończeniu meczu m.in. Rakowa Częstochowa w Lidze Europy UEFA, podano grupę wyselekcjonowaną przez trenera Probierza. Skład Biało-Czerwonych może nieco mniej zaskakujący niż za pierwszym razem, tj. na październikowe zgrupowanie, ale znalazło się kilka ciekawych wyborów.

O wyborach selekcjonera Probierza z pewnością można pisać w kontekście autorskich decyzji, na podstawie obserwacji i analiz sztabu szkoleniowego Biało-Czerwonych. Warto przypomnieć, że przy okazji październikowych wyborów w reprezentacji głośna była nieobecność Jana Bednarka, dotychczas etatowego reprezentanta. Za to miejsce wśród defensorów znalazł absolutny debiutant, czyli Patryk Peda – piłkarz grający na co dzień na poziomie Serie C – w zespole SPAL.

Jakie niespodzianki na listopadowe zgrupowanie? Nagrodę za dobrą formę otrzymał bramkarz Marcin Bułka, gracz miesiąca we francuskiej Ligue 1. Do kadry powrócił wspomniany Bednarek. Wśród obrońców warto również zauważyć obecność Pawła Bochniewicza, gracza holenderskiego Heerenveen. Powrót zalicza także Nicola Zalewski (AS Roma), po krótkim pobycie w reprezentacji młodzieżowej. Wśród napastników zabrakło za to Arkadiusza Milika (Juventus).

Spoglądając na nieobecnych, nie ma w reprezentacji na listopadowe mecze Jakuba Kamińskiego i Bartosza Bereszyńskiego.

Bramkarze:

Marcin Bułka (OGC Nice)



Wojciech Szczęsny (Juventus)



Łukasz Skorupski (Bologna)



Obrońcy:

Jan Bednarek (Southampton)



Paweł Bochniewicz (Heerenveen)



Matty Cash (Aston Villa)



Jakub Kiwior (Arsenal)



Tomasz Kędziora (PAOK Saloniki)



Bartłomiej Wdowik (Jagiellonia Białystok)



Patryk Peda (SPAL)



Mateusz Wieteska (Cagliari)



Pomocnicy:

Adrian Benedyczak (Parma)



Patryk Dziczek (Piast Gliwice)



Przemysław Frankowski (RC Lens)



Kamil Grosicki (Pogoń Szczecin)



Jakub Piotrowski (Łudogorec Razgrad)



Bartosz Slisz (Legia Warszawa)



Damian Szymański (AEK Ateny)



Sebastian Szymański (Fenerbahce)



Paweł Wszołek (Legia Warszawa)



Piotr Zieliński (SSC Napoli)



Nicola Zalewski (AS Roma)



Napastnicy:

Robert Lewandowski (FC Barcelona)



Karol Świderski (Charlotte FC)



Adam Buksa (Antalyaspor)



Dwa mecze reprezentacji Polski w listopadzie

Biało-Czerwoni znajdują się w bardzo trudnym położeniu w kontekście bezpośredniego awansu na przyszłoroczne mistrzostwa Europy. Polacy w listopadzie zagrają swój ostatni mecz o stawkę, podejmując na PGE Narodowym Czechów. To wicelider grupy E, które ma punkt przewagi nad Polską, a dodatkowo jeden mecz rozegrany mniej. Spotkanie Polska – Czechy zaplanowano na 17 listopada, początek o godzinie 20:45.

Oprócz gry w eliminacjach ME 2024 Biało-Czerwoni zaliczą jeszcze jeden pojedynek. Średnio udany rok 2023 Polacy zamkną ponownie starciem na PGE Narodowym, gdzie zespół trenera Michała Probierza zmierzy się z Łotyszami. Towarzyski pojedynek Polska – Łotwa odbędzie się 21 listopada, również od g. 20:45.

