Dwaj piłkarze nie zagrają z Czechami. Michał Probierz skreślił ich z listy

Reprezentacja polskich piłkarzy stanie przed najważniejszym zadaniem, jakie będą mieli do wykonania jeszcze w tym roku – pokonać kadrę Czech. Polacy w dalszym ciągu mogą awansować bezpośrednio z grupy eliminacyjnej do Euro 2024, ale w tym celu niezbędne jest zwycięstwo i korzystny układ pozostałych spotkań. Jeżeli Biało-Czerwoni nie wygrają piątkowego meczu, to i tak będą mieli zapewnione występy w barażach. Wiadomo już, którzy zawodnicy nie zagrają na PGE Narodowym przeciwko naszym południowym sąsiadom.

Michał Probierz skreślił dwóch zawodników

Kilka dni temu Michał Probierz ogłosił, że dokonał roszad w powołaniach do reprezentacji Polski. W ten sposób dowiedzieliśmy się, że mimo pierwotnego zgłoszenia w trwającym zgrupowaniu nie biorą udziału Matty Cash, Adrian Benedyczak i Patryk Dziczek. W ich miejscu powołani zostali Karol Struski, Tymoteusz Puchacz oraz Mateusz Łęgowski. Selekcjoner musiał jednak zrezygnować z pierwszej dwójki i według informacji przekazywanych przez serwis sport.tvp.pl, to właśnie oni nie zagrają z Czechami.

Wspomnieni zawodnicy nie wzięli udziału w zajęciach na PGE Narodowym i nie powinniśmy oczekiwać ich obecności w kadrze na piątkowe spotkanie. Przypomnijmy, że Biało-Czerwoni wybiegną na ostatni mecz grupowy w eliminacjach do mistrzostw Europy 2024 o godz. 20:45. Wcześniejsze mecze pod wodzą Michała Probierza zakończyły się zwycięstwem 2:0 z Wyspami Owczymi oraz remisem 1:1 z Mołdawią przed własną publicznością.

Pełna lista powołanych zawodników

Oto wszyscy zawodnicy, jakich Michał Probierz powołał na bieżące zgrupowanie reprezentacji Polski.

Bramkarze:

Marcin Bułka (OGC Nice)

Wojciech Szczęsny (Juventus)

Łukasz Skorupski (Bologna)

Obrońcy:

Jan Bednarek (Southampton)

Paweł Bochniewicz (Heerenveen)

Tymoteusz Puchacz (1. FC Kaiserslautern)

Jakub Kiwior (Arsenal)

Tomasz Kędziora (PAOK Saloniki)

Bartłomiej Wdowik (Jagiellonia Białystok)

Patryk Peda (SPAL)

Mateusz Wieteska (Cagliari)

Pomocnicy:

Mateusz Łęgowski (US Salernitana 1919)

Karol Struski (Aris Limassol)

Przemysław Frankowski (RC Lens)

Kamil Grosicki (Pogoń Szczecin)

Jakub Piotrowski (Łudogorec Razgrad)

Bartosz Slisz (Legia Warszawa)

Damian Szymański (AEK Ateny)

Sebastian Szymański (Fenerbahce)

Paweł Wszołek (Legia Warszawa)

Piotr Zieliński (SSC Napoli)

Nicola Zalewski (AS Roma)

Napastnicy:

Robert Lewandowski (FC Barcelona)

Karol Świderski (Charlotte FC)

Adam Buksa (Antalyaspor).

