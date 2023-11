Michał Probierz znów zaskoczy? Oto przewidywany skład reprezentacji Polski na mecz z Czechami

Jeśli chodzi o obsadę bramki, to tu nie ma się nad czym rozwodzić. Już pierwszego dnia zgrupowania Michał Probierz poinformował, że to Wojciech Szczęsny jest „jedynką”. Dyskusja dot. wyboru pierwszego bramkarza pojawiły się po powołaniu Marcina Bułki, który notuje kapitalny czas w OGC Nice.

Michał Probierz przebuduje skład na mecz z Czechami

Patrząc przez pryzmat poprzedniego zgrupowania Michał Probierz raczej nie zdecyduje się na zmianę ustawienia formacji defensywnej, więc Biało-Czerwoni na mecz z Czechami powinni wyjść w formacji z trzema środkowymi obrońcami i wahadłowymi. Jednym z pewniaków jest lewonożny Jakub Kiwior na pół-lewym stoperze.

Niewykluczone, że do pierwszego składu powróci Jan Bednarek, który na poprzednim zgrupowania nie znalazł uznania w oczach selekcjonera, a podczas tego zgrupowania Michał Probierz wyznał, że defensor imponował mu zaangażowaniem. W starciu z Czechami raczej nie zobaczymy największej niespodzianki poprzedniego zgrupowania, czyli Patryka Pedy. Na jednym ze spotkań z dziennikarzami trener wyznał, że zna defensora Spal, ale jak wcześniej przyjeżdżał na zgrupowania to miał zdecydowanie większą pewność siebie.

Będzie niespodzianka na środku obrony?

Ponadto Peda od spotkania z Wyspami Owczymi nie wygrał żadnego meczu. – Zastanawiamy się, jak to rozwiązać. Nie chcemy nikogo skrzywdzić. Patryk zebrał sporo negatywnych ocen, ale ja go bronię. Musimy jednak patrzeć na dobro reprezentacji, żeby żadnego zawodnika nie wsadzić na minę – stwierdził. W jego miejsce ma wskoczyć Paweł Bochniewicz, który wrócił do reprezentacji Polski po trzech latach przerwy.

Na wahadłach powinniśmy zobaczyć Przemysława Frankowskiego, który w przypadku braku Matty'ego Casha powinien zameldować się na prawej stronie boiska. Z kolei na lewym boku ma zagrać wracający do dorosłej reprezentacji Polski Nicola Zalewski.

Robert Lewandowski ma dostać wsparcie

W środku pola bez wątpienia wystąpi Piotr Zieliński, który ma odpowiadać za kreowanie akcji i dostarczanie piłek do napastników. Jako wsparcie dla „Ziela” na murawie mają pojawić się dwaj bardziej przysposobieni defensywnie pomocnicy. W ostatnim czasie urosła pozycja Bartosza Slisza, który wystąpił w ostatnich spotkaniach kadry. Jego partnerem ma być Damian Szymański.

Na pozycji napastnika na pewno zobaczymy wracającego po kontuzji Roberta Lewandowskiego. Jego partnerem w ataku ma być zabójczo skuteczny Karol Świderski, który w ostatnim czasie trenował ze Śląskiem Wrocław.

Skład reprezentacji Polski na mecz z Czechami: Wojciech Szczęsny – Jan Bednarek, Paweł Bochniewicz, Jakub Kiwior – Przemysław Frankowski, Nicola Zalewski – Damian Szymański, Bartosz Slisz, Piotr Zieliński – Robert Lewandowski, Karol Świderski.

Mecz Polska – Czechy rozpocznie się w piątek 17 listopada o godzinie 20:45. To ostatnie spotkanie Biało-Czerwonych w tych eliminacjach do mistrzostw Europy 2024.

