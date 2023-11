NA ŻYWO: Polska gra o wszystko z Czechami w el. EURO 2024

Reprezentacja Polski po ostatnim remisie z Mołdawią znacząco skomplikowała sobie szansę bezpośredniego awansu na EURO 2024. W tabeli Biało-Czerwoni znajdują się na trzecim miejscu, za Czechami, którzy mają do rozegrania jeszcze jeden mecz. W piątkowy wieczór w Warszawie może (lecz nie musi) rozstrzygnąć się sprawa awansu kadry Michała Probierza.

Polska gra o bezpośredni awans na EURO 2024

Dlaczego może, a nie musi? Dlatego, że przy zwycięstwie reprezentacji Polski, kibicom pozostaje śledzenie ostatniego meczu Czechów – z Mołdawią. Nawet jeśli piłkarze Jaroslava Silhavego ulegną Polakom, to przy zwycięstwie u siebie z Mołdawianami wrócą na drugą pozycję w tabeli. Istnieje także scenariusz, w którym po dwóch zwycięstwach gracza Siergieja Kleszczenki, to oni awansują na turniej kosztem Polaków i Czechów.

Czesi bardzo dobrze wspominają ostatni bezpośredni mecz z Polską. Przed kilkoma miesiącami w Pradze okazali się górą 3:1. Honorowego gola dla Biało-Czerwonych zdobył Damian Szymański. Warto dodać, że był to zarazem debiut Fernando Santosa w roli trenera zespołu. W rewanżowym spotkaniu na Stadionie Narodowym drużynę poprowadzi już (po raz trzeci) jego następca Michał Probierz.

W przeciwieństwie do październikowego zgrupowania, tym razem nie zabraknie Roberta Lewandowskiego. Kapitan kadry wrócił do gry do kontuzji. Zabraknie natomiast Arkadiusza Milika, który nieoczekiwanie został pominięty przez 51-letniego selekcjonera.

Czesi nie chcą oddać pozycji w tabeli eliminacji EURO 2024

Mecz z Czechami rozpocznie się w piątek, 17 listopada, o godzinie 20:45 w Warszawie. Cztery dni później – również w stolicy kraju – Biało-Czerwoni podejmą w sparingu Łotwę. Będzie to zarazem ostatni mecz kadry w 2023 roku.

