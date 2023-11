Szok! Wyjściowy skład na mecz Polska – Czechy bez kluczowego piłkarza

Poznaliśmy wyjściowy skład Biało-Czerwonych na mecz Polska – Czechy. To oni powalczą o to, by nasza kadra jeszcze nie przestała marzyć o awansie na Euro 2024. Jest jedna wielka niespodzianka.

Tradycyjnie na nieco ponad godzinę przed pierwszym gwizdkiem poznaliśmy wyjściową jedenastkę Polaków na najbliższy mecz. Z naszymi południowo-zachodnimi sąsiadami, którzy są teraz naszymi głównymi rywalami w walce o awans na Euro 2024, zagramy w mocnym zestawieniu. Wyjściowy skład na mecz Polska – Czechy Skład reprezentacji Polski na mecz z Czechami: Wojciech Szczęsny – Jan Bednarek, Paweł Bochniewicz, Jakub Kiwior – Przemysław Frankowski, Nicola Zalewski – Damian Szymański, Bartosz Slisz, Jakub Piotrowski – Robert Lewandowski, Karol Świderski. Michał Probierz zdecydował się wystawić praktycznie najmocniejszą jedenastkę, jaką był w stanie utworzyć. Warto jednak zwrócić uwagę na powrót Jana Bednarka, który w październiku został w ogóle pominięty w powołaniach. Potyczka z Czechami będzie też ważnym sprawdzianem dla Pawła Bochniewicza. Ten zawodnik ostatnio świetnie radził sobie w lidze holenderskiej, ale w kadrze nigdy wcześniej nie zaistniał. Do tego warto obserwować poczynania Nicoli Zalewskiego, który to w trakcie poprzedniego zgrupowania został cofnięty do młodzieżówki. Naszego wyjściowego składu eksperymentalnym nazwać więc nie można, aczkolwiek selekcjoner nieco w nim zamieszał. Problemy Piotra Zielińskiego przed meczem z Czechami Największym zaskoczeniem jest brak Piotra Zielińskiego w wyjściowej jedenastce. Nic nie zapowiadało takiego scenariusza, jednak ostatecznie się ziścił – Michał Probierz postanowił pozostawić gracza Napoli na ławce rezerwowych. Mimo że pomocnik w minionych miesiącach często był najlepszym Biało-Czerwonym na boisku, tym razem nie pomoże kolegom, a przynajmniej nie od pierwszej minuty. Według najnowszych doniesień decyzja selekcjonera to efekt choroby naszego rozgrywającego. Od wielu godzin pewne było natomiast, że w tym spotkaniu nie wystąpi dwóch piłkarzy. Ze względów sportowych w kadrze na mecz z Czechami zabrakło miejsca dla Tymoteusza Puchacza oraz dowołanego w trybie awaryjnym Karola Struskiego. Czytaj też:

