Jak wygląda sytuacja w grupie Polaków? Tabela po meczu z Czechami w el. EURO 2024

Reprezentacja Polski mocno szykowała się na starcie z Czechami, gdyż od niego zależał los bezpośredniego awansu na EURO 2024. Wiadome było, że to nie Biało-Czerwoni mają karty w ręku, lecz Czesi. Ich zadowoliłby jeden triumf lub dwa remisy.

Czesi lub Mołdawianie mogą awansować na EURO 2024

Ostatecznie po remisie 1:1, wystarczy, że za kilka dni dołożą kolejny punkcik i będą cieszyć się wraz tak jak po piątkowym meczu Albańczycy z awansu na przyszłoroczne mistrzostwa Europy. W przypadku Polski ważnym atutem okazała się Liga Narodów, dzięki której Biało-Czerwoni mieli z góry zapewniony przynajmniej występ w barażach.

Po teoretyczne łatwym losowaniu wydawało się, że koło ratunkowe nie będzie potrzebne. Strata punktów w październiku z Mołdawią zmieniła perspektywy Polaków, a w meczu na Narodowym z Czechami nie udało się zdobyć jednej bramki więcej od rywali. Choć do przerwy zawodnicy Michała Probierza mogli cieszyć się z prowadzenia, to po wznowieniu gry w drugiej połowy, rywale odpowiedzieli.

Biało-Czerwoni mogą sobie pluć w brodę, gdyż nawet w tym spotkaniu mieli szanse na zdobycie trzech punktów. Oczywiście, nie dawałoby im to bezpośredniego awansu, lecz z pewnością dodałoby to zamieszania w kontekście ostatniego meczu eliminacji EURO 2024 grupy E pomiędzy Czechami a Mołdawią. Ci drudzy wciąż liczą się w walce o bezpośredni awans.

Tabela Polaków po ostatnim meczu w grupie E el. EURO 2024

Zawodnicy Siergieja Kleszczenki w piątek zremisowali z Albanią co sprawia, że tracą punkt do Polaków i dwa do Czechów. W obecnej sytuacji los drugiego miejsca będzie zależał od wyniku poniedziałkowego meczu. Remis i wygrana Czechów daje im awans na turniej w Niemczech. Jeśli jednak zwyciężą na obcym terenie Mołdawianie, to przejdą do historii i po raz pierwszy powalczą na mistrzostwach Starego Kontynentu.

Tabela grupy E eliminacji EURO 2024 Miejsce Reprezentacja: Mecze: Bilans bramek: Punkty: 1. Albania 7 12:4 14 2. Czechy 7 9:6 12 3. Polska 8 10:10 11 4. Mołdawia 7 7:7 10 5. Wyspy Owcze 7 2:13 1

