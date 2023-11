Michał Probierz zwrócił się do kibiców. Ważny apel po el. EURO 2024

Michał Probierz z mieszanymi uczuciami rozpoczął przygodę z pracą w seniorskiej reprezentacji Polski. Selekcjoner wygrał co prawda w debiucie z Wyspami Owczymi, lecz w dwóch kolejnych spotkaniach eliminacji mistrzostw Europy zanotował remisy. Przez to Biało-Czerwoni nie wywalczyli bezpośredniego awansu na EURO 2024 i muszą walczyć o możliwość gry w niemieckim turnieju poprzez przyszłoroczne baraże.

Michał Probierz zwrócił się do kibiców po eliminacjach EURO 2024

Probierz musiał zająć się eliminacjami, które w trakcie kadencji jego poprzednika, Fernando Santosa, nie przebiegały najprzyjemniej. Porażka z Mołdawią na wiele lat zostanie w głowach kibiców Biało-Czerwonych. Pozostałe przeciętne wyniki również sprawiły, że z grupy, która wydawała się łatwa, Polska przechodzi, ale do barażów.

Kadra Michała Probierza rozegra jeszcze mecz towarzyski z Łotwą, który będzie zakończeniem reprezentacyjnego roku 2023. Mimo to już teraz 51-letni trener zwrócił się z wiadomością do kibiców. Na portalu społecznościowym Twitter zamieścił wpis, w którym dziękuje za wsparcie. Mimo braku awansu na turniej wierzy w to, że kadra przeżyje w przyszłości wiele wspaniałych momentów.

„Dziękuję za wiele miłych słów wsparcia oraz wiary, że stworzy się zespół na miarę gry o awans na mistrzostwa Europy. Wierzę, że będzie jeszcze wiele pięknych chwil z tą reprezentacją. Zapraszam na Łotwę i początek przygotowań do meczów o awans” – napisał Probierz w social mediach.

Polska zagra z Łotwą na zakończenie 2023 roku

Mecz towarzyski Polska – Łotwa odbędzie się we wtorek 21 listopada, o godzinie 20:45 na warszawskim Stadionie Narodowym. Selekcjoner będzie musiał zmierzyć się z brakami kadrowymi, gdyż zgrupowanie opuścili Piotr Zieliński i Paweł Bochniewicz, a Patryk Peda i Mateusz Łęgowski trafili do kadry U-21.

