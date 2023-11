Wstępny podział na koszyki Euro 2024. W przypadku awansu trafimy na trudnych rywali

Eliminacje do Euro 2024 powoli dobiegają końca. W grze o bezpośredni awans na mistrzostwa Europy wciąż są Chorwacja i Walia. Jeśli uda się tym pierwszym, to Polacy w barażach zmierzą się na własnym stadionie z Estonią, a w przypadku zwycięstwa w ewentualnym finale staną naprzeciwko triumfatorowi spotkania Walia – Ukraina/Finlandia/Islandia.

Euro 2024: Wstępny podział na koszyki

Zwycięzcy baraży będą losowani z ostatniego koszyka. W praktyce oznacza to, że jeśli uda nam się je przebrnąć, to na pewno nie unikniemy piłkarskich potęg. Poznaliśmy także wstępne podziały na koszyki. Tu sytuacja robi się bardzo ciekawa. Tak prezentuje się konfiguracja według profilu „Football Rankings”.

Koszyk A: Niemcy, Portugalia, Francja, Hiszpania, Belgia, Anglia.

Koszyk B: Węgry, Turcja, Dania, Albania, Rumunia, Austria.

Koszyk C: Szkocja, Słowenia, Słowacja, Czechy, Holandia, Włochy.

Koszyk D: Serbia, Chorwacja, Szwajcaria, baraże A, baraże B, baraże C.

„Koszyki grup Euro 2024 są liczone według punktów w eliminacjach. Kilka drobnych zaskoczeń tam było. Obecność Włoch i Holandii w 3 koszyku sprawia, że przy jednoczesnym wylosowaniu Danii mamy grupę śmierci” – napisał w serwisie X (dawniej Twitter) Radosław Laudański z serwisu meczyki.pl.

Polacy mogą trafić do Grupy Śmierci

Oznacza to, że w przypadku wygrania baraży Biało-Czerwoni mogą trafić na bardzo wymagających rywali. Jeśli uda się Polsce awansować na Euro 2024 tzw. grupa śmierci może składać się z Holandii/Włoch, Turcji/Danii i Francji. Wszystko jednak okaże się 2 grudnia o godzinie 18:00. Wtedy to odbędzie się losowanie fazy grupowej ME. Z kolei na czwartek 23 listopada zaplanowano losowanie gospodarzów baraży. Mecze zostaną rozegrane 21 marca (półfinały) i 26 marca (finały).

