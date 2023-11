Wiemy, z kim Polacy zagrają o EURO 2024. Uniknęli potęg

Reprezentacja Polski ma za sobą bardzo słabe eliminacje do EURO 2024. Zawodnicy najpierw Fernando Santosa, a następnie Michała Probierza grali przeciętnie i pozwalali sobie na wiele wpadek. To one przesądziły o tym, że bezpośredni awans wywalczyła Albania i Czechy. Biało-Czerwonym przypadła walka w barażach. Znamy potencjalnych rywali piłkarzy. Szczęśliwie uniknęli potęg.

Z nimi Polacy zagrają o EURO 2024

Polacy tracili punkty między innymi z Mołdawią (porażka i remis), co sprawiło, że zawodnicy Siergieja Kleszczenki do samego końca eliminacji liczyli się w walce o awans. Dzięki występom w dywizji A Ligi Narodów Biało-Czerwoni mieli zagwarantowany występ w barażach o EURO 2024. To się opłaciło teraz, gdy nie udawało się im wywalczyć bezpośredniego awansu.

W półfinale baraży o mistrzostwa Europy rywalem kadry Michała Probierza będzie Estonia. To najłatwiejszy z możliwych rywali, który znalazł się w walce o wyjazd do Niemiec dzięki wygraniu najsłabszej dywizji D Ligi Narodów. Z kolei Polacy zostali najwyżej rozstawionym zespołem baraży poprzez fakt, że zarówno Chorwaci, jak i Włosi w ostatnich kolejkach wywalczyli awans. Wiadomo, że mecz z Estończykami, którzy w eliminacjach zdobyli zaledwie punkt, odbędzie się 21 marca 2024 roku.

Po wygraniu półfinału kilka dni później na Polaków będzie czekać walka w finale. Zmierzą się tam ze zwycięzcą pary Walia – Finlandia, Ukraina, Islandia (drużyny z dywizji B, które nie wygrały swojej grupy). O tym, kto dokładnie zagra w półfinałach, a następnie w finałach, wyłoni czwartkowe losowanie. Finał baraży zaplanowano na 26 marca.

Polacy nie unikną potęg po awansie na EURO 2024

Z kolei na 2 grudnia zaplanowano losowanie grup mistrzostw Europy. Drużyny z baraży wezmą udział w losowaniu, lecz zostaną przydzielone do grup z czwartego, najsłabszego koszyka. To oznacza grę przeciwko teoretycznie mocniejszym rywalom.

