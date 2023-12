Gwiazda francuskiej piłki oceniła Polaków. Zwrócił uwagę na mecz mistrzostw świata 2022

Polacy poznali potencjalnych rywali w fazie grupowej EURO 2024. Choć do gry w Niemczech droga wiedzie jeszcze poprzez baraże, to gwiazda francuskiej piłki już wypowiedziała się nt. potencjalnej walce z kadrą Michała Probierza. Wrócił pamięcią do bezpośredniego meczu na mistrzostwach świata w 2022 roku.

Reprezentacja Polski poznała w sobotni wieczór potencjalnych rywali w fazie grupowej EURO 2024. Potencjalnych, bo wciąż nie wiadomo, czy Biało-Czerwoni będą rywalizować na niemieckich boiskach w czerwcu przyszłego roku. Najpierw muszą wygrać baraże o awans. W marcu najpierw zmierzą się w Warszawie z Estonią, a kilka dni później (po ewentualnej wygranej) ze zwycięzcą starcia Walia – Finlandia. Gwiazda francuskiej piłki wypowiedziała się nt. Polski Finał baraży niezależnie od rywala odbędzie się na jego boisku. Dopiero po nich Polacy będą mogli szykować się do starć w fazie grupowej EURO 2024. Podczas sobotniego losowania w Hamburgu wyłoniono grupy turnieju. Jeśli kadra Probierza przejdzie wszystkie przeszkody, to w czerwcu w Niemczech zagra z Holandią, Austrią i Francją. Teoretycznie najtrudniejszym rywalem wydają się Francuzi. Zespół Didiera Deschampsa od lat nie schodzi z najwyższego poziomu. To aktualny wicemistrz świata, który w 2018 roku wygrał mundial w Rosji. Tuż po losowaniu swoją opinią na temat grupy podzielił się Olivier Giroud. Napastnik to rekordzista kadry pod względem strzelonych goli. Gracz Serie A zwrócił uwagę na mecz Polska – Francja na mistrzostwach świata w Katarze. Wskazał Polaków (obok Walijczyków) jako najgroźniejszych rywali, którzy mogą dołączyć do grupy z baraży. – Czekamy na wynik tych meczów, ale na papierze najgroźniejsza jest Walia i Polska – powiedział Giroud dla RMC Sport. – Z pewnością to nie jest łatwa grupa. Wygląda ładnie, ale Holandia jest nieznośna w rywalizacji. Jeżeli z barażów wyszłaby Polska, nie należy zapomnieć, że oni prowadzili w meczu z nami na mundialu i mieli trzy okazje – podkreślił piłkarz włoskiego AC Milan. Polska czeka na grę na EURO 2024 EURO 2024 rozpocznie się 14 czerwca 2024 roku w Monachium. Ewentualny pierwszy mecz Polaków miałby miejsce 16 czerwca w Hamburgu. Wówczas rywalem byłaby Holandia. Czytaj też:

