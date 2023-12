Stracone dwa lata reprezentacji. Ekspert nie ma wątpliwości co do szans Polaków na EURO

Reprezentacja Polski poznała potencjalnych rywali w fazie grupowej EURO 2024. Kadra Michała Probierza trafiła praktycznie najtrudniej jak tylko mogła. Mowa tu jednak o scenariuszu, w którym Biało-Czerwoni wygrają baraże i rzeczywiście awansują na przyszłoroczny turniej w Niemczech.

Ceniony ekspert nie ma wątpliwości co do kadry Polski

Aby tego dokonać, Polska musi najpierw pokonać u siebie Estonię (21 marca 2024 roku w Warszawie), a następnie kilka dni później na wyjeździe uporać się z wygranym starcia Walia – Finlandia. Dopiero to pozwoli na sto procent szykować się do mistrzostw Europy. Potencjalnie w grupie D Polacy zagrają z Holandią, Austrią i Finlandią.

Surowej opinii na temat szans Polaków podczas EURO nie kryje Dariusz Szpakowski. Ceniony ekspert w programie „7 dni sport” stwierdził, że na dziś nie widzi nikogo, kogo Polacy mogliby pokonać w fazie grupowej ME po ewentualnym awansie. Nie ukrywa jednak, że sam awans jest konieczny, aby naprawić błędy popełnione przez ostatnie dwa lata.

– Możemy opierać się na nieprzewidywalności futbolu. Atmosfera nie wygrywa, grają piłkarze. Straciliśmy dwa lata na to, żeby coś zmieniać. Trzeba to robić sukcesywnie. Chciałbym, żebyśmy byli na Euro. Dla młodych ludzi, którzy wchodzą do tej kadry, byłoby to wielkie doświadczenie. Brak wyjazdu do Niemiec byłby krokiem wstecz na wielu płaszczyznach. Spadlibyśmy w rankingu, stracilibyśmy miejsca w lepszych koszykach – powiedział Szpakowski.

Polska powalczy o wyjazd na EURO 2024

Reprezentacja Polski niezależnie od wyniku meczu z Estonią rozegra również drugi mecz w marcu. Rywalem będzie wówczas przegrany starcia Walijczyków z Finami. Początek EURO 2024 zaplanowano na 14 czerwca w Monachium.

