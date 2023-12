Były reprezentant Polski uderzył w Michała Probierza. Padły mocne słowa

Michał Probierz miał bardzo trudny początek w reprezentacji Polski. Kiedy Fernando Santos został zwolniony po porażce z Albanią, Biało-Czerwoni skomplikowali sobie sytuację w eliminacjach do Euro 2024. Choć były nadzieje, że możemy jeszcze awansować i wystarczyło wygrać z Mołdawią i Czechami, niestety nie udało się tego osiągnąć.

Były reprezentant Polski uderzył w Michała Probierza

Michał Probierz zna się z prezesem PZPN Cezarym Kuleszą jeszcze z czasów Jagiellonii Białystok, kiedy ten pierwszy był jej trenerem, a drugi prezesem. W rozmowie z serwisem sport.pl po zatrudnieniu nowego selekcjonera szef polskiej federacji piłkarskiej tłumaczył, że to w tym momencie był najlepszy możliwy wybór.

Innego zdania jest były reprezentant Polski Mirosław Tłokiński. W wywiadzie dla „Super Expressu” wyznał, że nie ma o Michale Probierzu najlepszej opinii.

– Co do trenera Probierza to mam jedną ocenę, jako człowieka zarozumiałego i buńczucznego, który uważa od wielu lat, że najzdolniejszymi szkoleniowcami na świecie nie są zagraniczni tylko polscy trenerzy, a wśród nich on jest najlepszy – powiedział.

Były piłkarz komentuje decyzję dot. zwolnienia Jakuba Kwiatkowskiego

Były piłkarz odniósł się także do ostatniej sytuacji związanej ze zwolnieniem Jakuba Kwiatkowskiego, który przez 11 lat pracował jako rzecznik PZPN i team menadżer kadry. W rozmowie z „Przeglądem Sportowym” Cezary Kulesza wyznał, że o dymisji miał zadecydować selekcjoner.

– Może pan Jakub nadepnął mu niechcący na piętę i coś powiedział, co nie było po jego myśli. Jeśli pyta pan o formalną kwestię zwolnienia, to oczywiste, że powinien się tym zajmować pracodawca Kwiatkowskiego, czyli prezes Kulesza, a nie selekcjoner – wyjaśnił były piłkarz Widzewa w rozmowie z „Super Expressem”.

