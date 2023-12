Jakub Kwiatkowski gorzko o PZPN. Porównał Cezarego Kuleszę do Zbigniewa Bońka

Na początku grudnia PZPN postanowił zwolnić Jakuba Kwiatkowskiego z funkcji team menadżera kadry i rzecznika związku. Sposób przekazania tej wiadomości pozostawiał wiele do życzenia, co nie spodobało się w środowisku piłkarskim. Sposób rozstania z federacją skomentował również sam zainteresowany. „Trudno zebrać myśli i ubrać w słowa 11 lat pracy w PZPN. Dokładnie tyle wybiło 3 grudnia. Ale jak to w życiu bywa, coś się kończy i coś się zaczyna. Jak dowiedzieliście się wszyscy z opasłego i anonimowego komunikatu PZPN, nadszedł dzień, w którym skończyłem swoją niesamowitą przygodę w pracy z reprezentacją” – mogliśmy przeczytać.

Jakub Kwiatkowski wbił szpileczki w PZPN

Ostatnio Jakub Kwiatkowski był gościem dziennikarzy „Kanału Sportowego”, gdzie został poruszony ten temat. Były pracownik PZPN nie gryzł się w język i wbił parę szpilek Cezaremu Kuleszy i PZPN-owi. „Ta kadencja upływa pod znakiem pokazania, że jest się lepszym niż Boniek. I pytanie, kto w tej konkretnej sytuacji był lepszy?” – powiedział.

Na pytanie Wojciecha Kowalczyka, czy prezes PZPN wie, że Jakub Kwiatkowski został zwolniony, ten odparł szyderczo, że ostatnio wszędzie mówił, że „nie wie”. To było nawiązanie m.in. do słów Cezarego Kuleszy odnoszących się do szczegółów kontraktu Czesława Michniewicza.

Jakub Kwiatkowski porównał Cezarego Kuleszę do Zbigniewa Bońka

W trakcie wypowiedzi byłego rzecznika PZPN padło również porównanie do Zbigniewa Bońka. „Pamiętam, jak prezes Boniek żegnał Jerzego Brzęczka. Poczekał do Nowego Roku, żeby nie robić tego typu rzeczy przed świętami. Tutaj postanowiono inaczej. Forma na pewno pozostawiała wiele do życzenia. Ani dziękuję, ani jakie były powody. No OK”... – stwierdził.

Były team menadżer kadry wiele czasu nie spędzi na bezrobociu. Według doniesień mediów Jakub Kwiatkowski ma zostać nowym dyrektorem TVP Sport. Ma on zastąpić na stanowisku Krzysztofa Zielińskiego, który na początku sierpnia zastąpił Marka Szkolnikowskiego.

