Fernando Santos nie pasował do reprezentacji Polski? Wypowiedź znanego trenera nie pozostawia złudzeń

Nenad Bjelica w listopadzie został trenerem Unionu Berlin, uczestnika Ligi Mistrzów. W rozmowie z TVP Sport przyznał, iż to była propozycja nie do odrzucenia. Pracował bowiem długo na to, by otrzymać propozycję od klubu z jednej z najsilniejszych lig w Europie. Tymczasem Union szukał szkoleniowca, ponieważ drużyna znalazła się w potężnym kryzysie.

Nikt z federacji się z nim nie kontaktował

Jakiś czas temu Chorwat, który w przeszłości pracował w Lechu Poznań, był wymieniany jako kandydat do objęcia posady selekcjonera reprezentacji Polski. Jego atutem była m.in. znajomość naszego języka. Okazuje się jednak, że nie było żadnych konkretów w tej sprawie ze strony Polskiego Związku Piłki Nożnej.

– Nie. Nigdy nie rozmawiałem z nikim. Słyszałem tylko, że jestem kandydatem dla mediów, kibiców i piłkarzy. Nic więcej się jednak nie działo – powiedział Bjelica w rozmowie z TVP Sport.

W ostatnich latach PZPN często zmienia selekcjonerów reprezentacji Polski. Fernando Santos przejął kadrę po mundialu w Katarze – z rąk Czesława Michniewicza. Portugalczyk w swoim CV ma m.in. mistrzostwo Europy ze swoją rodzimą drużyną z 2016 roku. W naszym kraju nie spełnił pokładanych w nim nadziei i został zwolniony zaledwie po ośmiu miesiącach pracy.

Najbardziej jego kadencja zostanie zapamiętana zapewne z meczu wyjazdowego z Mołdawią. Polacy wówczas prowadzili 2:0, by przegrać 2:3. Poza tym przegrywali spotkania w delegacji z Czechami oraz Albanią.

Bjelica nie ma wątpliwości w sprawie Santosa

– Trener Santos nie pasował do reprezentacji Polski. Nie chcę powiedzieć, że jest on złym trenerem, bo tak nie jest. Osiągał wiele sukcesów, ale swoją mentalnością nie pasował do Polski. Probierz zna wszystko, wie bardzo dużo o każdym piłkarzu. Myślę, że Polacy będą grać lepiej za Probierza – podkreślił Bjelica.

Za polską kadrę fatalne rozgrywki grupowe w ramach eliminacji do Euro 2024. Ostatecznie nasz zespół zajął trzecie miejsce i nie zdołał uratować bezpośredniego awansu za kadencji Probierza. Teraz przed biało-czerwonymi baraże. 21 marca zagrają z Estonią w półfinale na PGE Narodowym. Pięć dni później stoczą pojedynek wyjazdowy z Walią lub Islandią.

Czytaj też:

Druzgocąca informacja o słynnym trenerze. Został mu rok życiaCzytaj też:

Legia Warszawa żegna się z piłkarzem. Dużo na nim zarobi