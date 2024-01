Boniek przeciwny powołaniu Argentyńczyka. Wskazał lepszego kandydata

Ostatnie tygodnie są bardzo udane dla Szymona Żurkowskiego. Odkąd wrócił do Empoli, zdobył już cztery bramki w dwóch meczach. Ponadto w spotkaniu z Monzą popisał się hat-trickiem. Warto podkreślić, że tym samym stał się pierwszym Polakiem, który zdobył trzy bramki w jednym meczu Serie A.

Powołanie Santiago Hezze. Zbigniew Boniek wskazał lepszego kandydata

Od jakiegoś czasu bardzo mocno dyskutuje się o powołaniu Santiago Hezze do reprezentacji Polski. Otrzymał on polski paszport, gdyż jego babcia urodziła się w naszym kraju. Selekcjoner reprezentacji Polski Michał Probierz wyznał, że jest w kontakcie z pomocnikiem i ma się z nim spotkać, by przedyskutować jego ewentualny występ w Biało-Czerwonych barwach.

Jak można było się spodziewać, jest wielu zwolenników i przeciwników powołania Argentyńczyka do reprezentacji Polski. Do tych drugich należy Zbigniew Boniek, który w rozmowie z Romanem Kołtoniem na kanale „Prawda Futbolu” stwierdził, że gdyby mógł podpowiedzieć szkoleniowcowi, lepiej by było, gdyby odwiedził Szymona Żurkowskiego.

twitter

Zbigniew Boniek o Polaku: Takich pomocników nie mamy

Teraz w wywiadzie dla Polsatu Sport były prezes PZPN postanowił rozwinąć ten temat. – Sprawa jest prosta. Nie zapominajmy, że polski paszport otwiera szansę gry we wszystkich ligach krajów Unii Europejskiej. Dlatego menedżerowie Hezze doszukali się, że ma babcię Polkę i wystarali się o polski paszport. Ale czy to jest powód, żeby go od razu powoływać do reprezentacji? Na grę w kadrze Argentyny nie ma raczej szans. To trochę podobny przypadek jak z Cashem – powiedział Zbigniew Boniek.

– To nie jest tak, że jak ktoś zyskuje polski paszport, to już staje się fantastycznym piłkarzem. Pamiętam, jak byłem atakowany za to, że nie ciągną do naszej kadry Sonny’ego Kittela. Odpowiadałem: „Panowie, dajmy spokój, nie złożył nawet dokumentów” – kontynuował.

Wiceszef UEFA podtrzymał, że jest zwolennikiem talentu Szymona Żurkowskiego. – Mój apel do Michała był z prostego powodu – my takich pomocników, jak Żurkowski nie mamy. Według mnie, na pozycję numer „osiem” nie mamy lepszego kandydata – zakończył.

Czytaj też:

Warto powołać Argentyńczyka do reprezentacji? Trener nie ma wątpliwościCzytaj też:

Zbigniew Boniek wróci do PZPN? Jego odpowiedź nie zostawia pytań