Michał Probierz postawi na młodego piłkarza. Zna go doskonale

Już niebawem reprezentacja Polski rozegra niezwykle ważne mecze, których stawką będzie awans na Euro 2024. Najpierw drużyna Michała Probierza zmierzy się z Estonią, a jeśli wygra, na jej drodze do mistrzostw stanie Walia lub Finlandia. Nie jest to więc dobry czas na kadrowe eksperymenty, ale to i tak nie wyklucza powołań dla kilku piłkarzy, których wcześniej nie widzieliśmy w naszym zespole narodowym.

Już wcześniej trener biało-czerwonych potrafił zaskoczyć przy powołaniach czy decyzjach dotyczących wyjściowej jedenastki. Za jego kadencji w zespole pojawili się tacy gracze jak Patryk Peda, Bartłomiej Wdowik czy Karol Struski, a znacznie większym zaufanie obdarzył na przykład Bartosza Slisza czy Jakuba Piotrowskiego.

Jakub Kałuziński na radarze Michała Probierza

W marcu z kolei na liście wybrańców Probierza najprawdopodobniej zobaczymy kolejną nową twarz. Chodzi o zawodnika występującego na co dzień w lidze tureckiej, który jak dotąd nie miał okazji zaprezentowania się szerszej publiczności w naszych barwach narodowych. Grywał jedynie w reprezentacji młodzieżowej. O kogo chodzi? Nazwisko wyjawił sam trener.

– Spotkałem się z Adamem Buksą oraz Jakubem Kałuzińskim. Zjedliśmy śniadanie, porozmawialiśmy. Pierwszy z nich regularnie zdobywa bramki, a drugi wywalczył miejsce w wyjściowym składzie i jest kandydatem do gry w kadrze. W szczególności, że Kubę znam z drużyny młodzieżowej – powiedział Probierz, cytowany przez „Łączy nas piłka”.

Warto tu zwrócić uwagę szczególnie na drugiego z wymienionych, który wcześniej wystąpił 9 razy w drużynie U-21, właśnie za czasów, kiedy ekipę tę prowadził obecny selekcjoner seniorskiej reprezentacji Polski. Środkowego pomocnika mogą też kojarzyć ci, co regularnie śledzą zmagania na boiskach Ekstraklasy. Zanim 21-latek wyjechał do Turcji, przez trzy sezony występował w Lechii Gdańsk.

twitter

Na najwyższym poziomie rozgrywkowym w naszym kraju Kałuziński rozegrał 56 meczów, w których strzelił 1 gola i zaliczył 4 asysty. Błędem byłoby jednak rozliczanie go głównie z tych liczb, wszak mówimy o piłkarzu grającym na pozycjach numer „6” czy „8”. Aktualnie w Antalyasporze 21-latek uzbierał 16 występów.

Czytaj też:

Michał Probierz mocno reaguje na krytykę Lewandowskiego. Mówi o frustracjiCzytaj też:

Brazylijczyk chce grać dla Polski. Mówi o swoim pochodzeniu