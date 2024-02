Michał Probierz może tym ruchem zaskoczyć wszystkich. Tajemnicze słowa selekcjonera

Po fatalnej przygodzie z Polakami trenera Fernando Santosa misję ratowania udziału w tegorocznych mistrzostwach Europy otrzymał Michał Probierz. Polacy w marcu zagrają kluczowy mecz, bądź kluczowe mecze barażowe. Należy się spodziewać, że selekcjoner Biało-Czerwonych ponownie może zaskoczyć kilkoma nazwiskami wśród powołanych.

Michał Probierz tajemniczo o powołaniach do reprezentacji

Trener drużyny narodowej nie ukrywa, że sztab mocno pracuje nad odpowiednim rozpracowaniem rywali oraz odpowiednią selekcją, żeby mieć do dyspozycji optymalny skład na kluczowe momenty eliminacji.

– Przygotowania trwają. Jest to zupełnie inny okres niż w klubie. Mamy swoje plany na te mecze i pod tym kątem pracujemy. Najważniejsze jest zdrowie piłkarzy. Rozmawiam i słucham niektórych ludzi i oni już mają w głowie skład, jakim wyjdziemy na pierwszy mecz. Nie możemy jednak zapominać, że to, co najważniejsze, wydarzy się tydzień przed meczem. Dla przykładu Damian Szymański nam wypadł i trochę będzie pauzował. Nie wiadomo, czy dojdzie do pełni zdrowia na te mecze barażowe. Liczymy też na to, że Jakub Moder będzie grał więcej. Nasza liga rusza i w tej lidze też będziemy obserwować poszczególnych zawodników, ale też na pewno zmian wielkich nie szykujemy, bo trudno, żebyśmy teraz nagle wszystko zmieniali. Są jednak dwa może trzy nazwiska, które obserwujemy i jedno z nich może być bardzo dużym zaskoczeniem – cytuje selekcjonera Biało-Czerwonych portal Polsatsport.pl.

O jakich zaskoczeniach mowa? Niewykluczone, że prosto z PKO BP Ekstraklasy. Wśród nich może się znaleźć choćby ktoś z drużyny lidera tabeli, Śląska Wrocław. W grę mogą wchodzić np. obrońca Łukasz Bejger bądź skrzydłowy Piotr Samiec-Talar.

Reprezentacja Polski zagra w barażach o Euro 2024

Biało-Czerwoni po nieudanych eliminacjach ME swojej szansy numer dwa będą szukać w rywalizacji barażowej. Polacy zagrają pod koniec marca półfinał z Estonią na PGE Narodowym. Jeśli Polska wygra, w finale czekać będzie wyjazdowe starcie ze zwycięzcą z pary Walia – Finlandia. Jak zatem widać, szanse na udział w przyszłorocznym Euro 2024 nadal są. Polacy muszą jednak naprawić to, co popsuli w fazie grupowej, jeśli chcą uczestniczyć w turnieju za naszą zachodnią granicą.

Dodajmy, że rozlosowano już grupy ME 2024. Jeśli Polacy uporają się z dwiema przeszkodami w barażach, w turnieju zagrają z Holandią, Francją i Austrią.

