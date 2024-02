Cezary Kulesza mówi o spożywaniu alkoholu. „Trudno mi na to zareagować”

Początek kadencji Cezarego Kuleszy w roli prezesa PZPN był przyzwoity. W pamięci można mieć choćby szybką decyzję federacji o odmowie gry z Rosją w półfinale baraży do mistrzostw świata w Katarze. Miało to związek z napadem tego państwa na Ukrainie. Polska jako jeden z pierwszych krajów sprzeciwił się grze przeciwko Sbornej. Później jednak Kulesza coraz gorzej wypadał w roli szefa sportowej organizacji.

Prezes reaguje na doniesienia o pijaństwie

Przypomnijmy, że stopniowo na PZPN spadały gromy po kolejnych aferach wizerunkowych. Czarę goryczy przelał grudniowy tekst Rafała Steca z „Gazety Wyborczej”, który już w tytule zwrócił uwagę na to, że w federacji „kultura wódki wyparła kulturę wina”. Podkreślił, że mamy do czynienia z pijaństwem i imprezami, a ich głównym prowodyrem jest właśnie Kulesza.

Znamienny jest fakt, że m.in. Paulo Sousa, były selekcjoner Biało-Czerwonych nie doczekał się na wcześniej umówione spotkanie z prezesem Kuleszą, bo ten był niedysponowany po porażce Polaków z Węgrami na PGE Narodowym w ramach eliminacji do mistrzostw świata, ostatecznie przenosząc balangę do Białegostoku.

Podczas poniedziałkowej Gali Tygodnika „Piłka Nożna” w Warszawie Kulesza zabrał głos na temat łatki alkoholowej, która do niego przylgnęła.

– Trudno mi na to zareagować. Ja tego nie przyjmuję. Żeby stwierdzić, czy ktoś jest pijany, trzeba mieć alkomat. Kiedy prowadzi się samochód i policja zatrzymuje do kontroli, to korzysta właśnie z tego urządzenia. A w naszym przypadku? Naprawdę, można pisać różne niesprawdzone rzeczy, tymczasem ja mam swoje dowody – podkreślił szef polskiej piłki, cytowany przez Interię.

Kulesza wierzy w reprezentację Polski

Później został poruszony temat barażów do Euro 2024. Reprezentacja Polski po kiepskich występach w rozgrywkach grupowych właśnie przez tą ścieżkę musi przedostawać się na turniej. Prezes PZPN nie ma wątpliwości, że kadra uzyska przepustkę na mistrzostwa Europy. Podkreślił przy tym, że związek zrobi wszystko, by piłkarze mieli jak najlepsze warunki do tego, by w odpowiednim stopniu przygotować się do rywalizacji.

