Polska nie uniknie potęg w Lidze Narodów. Znamy podział na koszyki

Czwarta edycja Ligi Narodów UEFA rozpocznie się już we wrześniu. To rozgrywki, w których reprezentacja Polski rywalizuje w najwyższej dywizji (A) i ma okazję zmierzyć się z potęgami. Podobnie będzie w przyszłości. Znamy już podział na koszyki przed losowaniem grup.

Liga Narodów. Na kogo może trafić Polska?

Reprezentacja Polski znalazła się w trzecim koszyku. To oznacza, że biało-czerwoni nie trafią na dobrego znajomego, czyli Niemców. Unikniemy też wicemistrzów świata, czyli Francji oraz Szwajcarii. Nie oznacza to, że nie wylosujemy mocnych drużyn. W pierwszym koszyku znalazły się: Hiszpania, Chorwacja, Włochy, Holandia.

Ciekawie jest też w drugim koszyku. Tam mamy Danię, Portugalię, Belgię i Węgry. W ostatnim, czwartym zestawieniu znajdują się natomiast: Izrael, Bośnia i Hercegowina, Serbia oraz Szkocja.

Optymistyczny wariant dla Polski zakłada grę przeciwko Chorwacji, Węgrom oraz Bośni i Hercegowinie, z którą mierzyliśmy się w poprzedniej edycji rozgrywek. „Grupa śmierci” to natomiast zestawienie z Hiszpanią, Portugalią oraz Serbią. W tym układzie zamiast Portugalii groźna byłaby także Belgia, z którą mamy niemiłe wspomnienia. W niedawnej przeszłości przegraliśmy z nią bowiem dwukrotnie.

Nowe zasady Ligi Narodów

Przypomnijmy, że Liga Narodów jest podzielona na cztery dywizje. Nas oczywiście interesuje ta najwyższa. Dotychczas zwycięzcy wszystkich czterech grup wchodzili do Final Four, a najsłabsze ekipy z poszczególnych grup spadały do niższej dywizji. Teraz mamy do czynienia z modyfikacjami.

Zmagania rozszerzono o zaplanowaną na marzec przyszłego roku fazę pucharową i barażową. Dwie najlepsze drużyny z każdej grupy zmierzą się w ćwierćfinałach (20-25 marca). Wygrani zapewnią sobie miejsca w tradycyjnym turnieju finałowym Final Four.

Istotne jest, że zespoły z trzecich miejsc w grupach w dywizji A i wicemistrzowie dywizji B zagrają baraże o miejsce w dywizji A. Ostatnie zespoły natomiast spadną automatycznie do niższych dywizji. To oznacza, że Polska nawet jak zajmie przedostatnie miejsce w swojej grupie, nie może być pewna utrzymania w elicie.

Podział na koszyki drużyn dywizji A Ligi Narodów:

Koszyk 1: Hiszpania, Chorwacja, Włochy, Holandia

Koszyk 2: Dania, Portugalia, Belgia, Węgry

Koszyk 3: Szwajcaria, Niemcy, Polska, Francja

Koszyk 4: Izrael, Bośnia i Hercegowina, Serbia, Szkocja

