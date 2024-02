Z nimi zagrają Polacy w Lidze Narodów. Trudne zadanie drużyny Probierza

Reprezentacja Polski szykuje się do walki w barażach o mistrzostwa Europy. Michał Probierz z pewnością myśli teraz przede wszystkim o meczu z Estonią i ewentualnym finale z Finlandią lub Walią. Niemniej wie już z kim przyjdzie mu się zmierzyć w kolejnej edycji Ligi Narodów.

Wymagające zadanie reprezentacji Polski

Liga Narodów to wciąż świeże rozgrywki, które z edycji na edycję starają się rozwijać. Powstałe w miejsce meczów towarzyskich zmagania mają uatrakcyjnić widowisko, a przy okazji dać reprezentacjom szansę na występy w barażach o EURO w przypadku niepowodzenia (przy dobrych wynikach w LN). Z tego przywileju skorzystali właśnie Polacy, którzy po zajęciu trzeciego miejsce w eliminacjach w normalnych warunkach na dobre pożegnaliby się z marzeniami o występach na niemieckich boiskach w lecie.

W ostatniej edycji dywizji A Ligi Narodów reprezentacja Polski zajęła trzecie miejsce w grupie. Ówczesną ekipę Czesława Michniewicza wyprzedzili Holendrzy oraz Belgowie. Biało-Czerwoni pokonali za to Walijczyków, dzięki czemu uniknęli relegacji do dywizji B.

Polacy w edycji 2024/2025 trafili do grupy A razem z Chorwacją, Portugalią i Szkocji. Z góry było wiadome, że będą na nich czekać wymagający przeciwnicy, gdyż przed losowaniem znaleźli się w trzecim koszyku. Teoretycznie najsłabszym rywalem będą Szkoci, ale w dywizji A nie można nikogo lekceważyć. Faworytem do awansu do turnieju finałowego będą Chorwaci lub Portugalczycy. Z pierwszymi Polacy nie grali od EURO 2008. Z kolei z Portugalczykami ostatni raz mierzyli się podczas pierwszej edycji LN.

Hiszpania broni tytułu z 2023 roku

Tytułu z ubiegłych rozgrywek (2022/2023) bronią Hiszpanie, którzy w Rotterdamie w czerwcu 2023 roku pokonali po rzutach karnych Chorwatów. Pierwsze dwie ekipy w grupie trafią do ćwierćfinałów (nowy format rozgrywek). Trzecia zagra w barażach o utrzymanie w dywizji A, a ostatnia bezpośrednio spada do dywizji B. Finał Ligi Narodów zaplanowano na 8 czerwca 2025 roku.

