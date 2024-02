Michał Probierz wskazał, jaki jest cel Polaków w Lidze Narodów. Zaskakująca deklaracja

Przypomnijmy, że piłkarska reprezentacja Polski ma za sobą trudny rok. Biało-Czerwoni w fatalnym stylu zaprezentowali się w eliminacjach do Euro 2024. Ostatecznie Polska zagra w marcowych barażach, ale brak awansu bezpośredniego, można uznać za katastrofę.

Michał Probierz po losowaniu grup Ligi Narodów

Pod koniec eliminacji Fernando Santosa, kompletnie nieudany pomysł PZPN, z Cezarym Kuleszą na czele, zastąpił polski selekcjoner. Michał Probierz, wcześniej trenujący kadrę U-21, nie zdołał wywalczyć bezpośredniego awansu na ME 2024. Nadal jednak Polska jest w grze, o ile pozytywnie rozstrzygną się baraże dla Biało-Czerwonych.

Co Probierz sądzi o czwartkowym (tj. 8 lutego) losowaniu Ligi Narodów?

– Uważam, że jest to dobra grupa, bo można powalczyć z tymi zespołami. Na pewno jeśli chodzi o Portugalię, to jest numer jeden w grupie. Z Chorwacją i ze Szkocją, uważam, że możemy normalnie zagrać. Jest to też kwestia doświadczenia, przy tej zmianie pokoleniowej, która następuje w naszej reprezentacji, to mogą być naprawdę ciekawe spotkania […] Chorwaci mają wielu ciekawych zawodników, szkolą też dobrze. Dlatego to będzie ciekawy przeciwnik. Trzeba też powiedzieć, że mają wielu zawodników wiekowych, którzy powoli kończą kariery. Są też ciekawi młodzi, graliśmy z nimi w U-21. Był to ciekawy sprawdzian i wiemy, że jesteśmy w stanie ograć zespół Chorwacji – przyznał selekcjoner Polaków, przekonany o sile swojej drużyny.

Dodatkowo Probierz zaznaczył, że Polska ma spory potencjał i wkrótce może podejmować walkę z każdym, z kim przyjdzie rywalizować.

– My przy tych zmianach, które przechodzimy, możemy powalczyć z każdym […] Najważniejsze, żeby ten zespół był dobrze przygotowany. Muszą przyjść nowi, ci nowi zawodnicy pokazać, że potrafią grać i walczyć o pierwsze miejsce w tej grupie. Bo trzeba zrobić wszystko, żeby grać jak najlepiej. Nie można przystępować do rozgrywek i od razu myśleć, żeby się tylko utrzymać. Chcemy zrobić wszystko, żeby ten zespół był dobry, zgrany i walczyć o coś wyżej – skwitował selekcjoner.

Kiedy startują rozgrywki Ligi Narodów?

Fazy grupowe Ligi Narodów odbędą się od września do listopada 2024 roku. Dwa najlepsze zespoły z każdej z grup awansują do ćwierćfinału. Dodatkowo wygrana w fazie grupowej LN zagwarantuje danej reprezentacji co najmniej baraże do MŚ 2026. Trzeci zespół grupy rozegra baraż o utrzymanie w dywizji A, a ostatni, czwarty, spadnie.

