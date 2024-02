Michał Probierz szykuje sensacyjne powołane. Padło nazwisko

Niedawno polscy piłkarze poznali rywali w Lidze Narodów. W nadchodzącej edycji zmierzymy się z Portugalią, Chorwacją i Szkocją w grupie A. Zdaniem selekcjonera Michała Probierza to dobra grupa, w której można powalczyć. – Na pewno, jeśli chodzi o Portugalię, to jest numer jeden w grupie. Z Chorwacją i ze Szkocją, uważam, że możemy normalnie zagrać – powiedział. We wrześniu biało-czerwonych czekają dwa wyjazdy, w których zmierzymy się z tymi dwoma ostatnimi reprezentacjami.

Baraże o Euro 2024. Michał Probierz zaskoczy powołaniami?

Zanim jednak do tego dojdzie, polscy piłkarze powalczą w barażach o awans na Euro 2024. Przypomnijmy, że nasze „orły” zajęły w eliminacjach trzecie miejsce w grupie E za Albanią i Czechami. Na szczęście obecność w dywizji A Ligi Narodów pozwoliła nam wciąż walczyć o kwalifikację, tyle że w barażach. Pierwszymi rywalami Polaków będą Estończycy. W przypadku zwycięstwa zmierzymy się z triumfatorem starcia Finlandia – Walia.

Na niedawnej gali „Piłki Nożnej”, gdzie wręczono nagrody w kategoriach: Ligowiec Roku, Obcokrajowiec Roku, Pierwszoligowiec Roku, Drużyna Roku, Piłkarka Roku, Odkrycie Roku, Trener Roku oraz Piłkarz Roku, obecny był selekcjoner polskiej kadry. Michał Probierz przyznał, że wielkich zmian w kadrze na baraże nie planuje, ale przygląda się paru piłkarzom. – Jedno z nich może być bardzo dużym zaskoczeniem – zaznaczył.

To on ma zostać sensacyjnie powołany do kadry

Jak poinformował tygodnik „Piłka Nożna” tym sensacyjnym powołaniem do reprezentacji Polski ma być Jakub Kałuziński. Pomocnik aktualnie występuje w Antalyasporze, a interesować się nim ma Galatasaray.

„Piłkarz występuje w Turcji na pozycji numer 6, natomiast jest zawodnikiem, który dobrze czuje się z piłką przy nodze, potrafi ją dobrze rozgrywać od tyłu” – czytamy. Ponadto Michał Probierz zna tego zawodnika, bo prowadził go w kadrze U-21.

Czytaj też:

Michał Probierz wskazał, jaki jest cel Polaków w Lidze Narodów. Zaskakująca deklaracjaCzytaj też:

Kamil Glik przejmująco o roli w reprezentacji Polski. Ważne słowa piłkarza