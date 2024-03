Michał Probierz może zaskoczyć jednym powołaniem. Wiemy, o kogo chodzi

Michał Probierz jest selekcjonerem reprezentacji Polski od września 2023 roku i wciąż szuka odpowiednich rozwiązań, które pomogą kadrze wejść na jak najlepszy poziom. To potrzebne praktycznie od zaraz, bo baraże do Euro 2024 są ostatnią szansą, by otrzymać przepustki na turniej po nieudanej walce w rywalizacji grupowej. Probierz czasami potrafi zaskoczyć i zrobił to również w ostatniej rozmowie z Tomaszem Ćwiąkałą.

Wojciech Hajda z powołaniem do kadry?

Najpierw na „Kanale Sportowym” Tomasz Tułacz, prezes Puszczy Niepołomice, wyjawił, iż Probierz obserwuje jednego z jego zawodników. Mówimy tutaj o ekipie, która walczy rozpaczliwie o utrzymanie w PKO Ekstraklasie. Nieco później selekcjoner polskiej kadry w rozmowie z Tomaszem Ćwiąkałą potwierdził, że to prawda.

Probierz zdecydował się nawet wskazać nazwisko, które ma pod obserwacją. To Wojciech Hajda. 23-latek jest piłkarzem ze środka pomocy, który praktycznie nie wypada z gry. W tym sezonie ligowym opuścił tylko jedno spotkanie. W Puszczy Niepołomice rozwinął skrzydła, trafiając tam w 2021 roku. Najpierw było to wypożyczenie z Górnika Zabrze, a potem definitywny transfer.

Probierz nie ma dużo czasu

Obecnie trudno powiedzieć, czy trener reprezentacji Polski zamierza zaskoczyć opinię publiczną i powołać pomocnika Puszczy już na najbliższe zgrupowanie. Na pewno byłoby to niekonwencjonalne rozwiązanie, choć trzeba pamiętać, że polscy selekcjonerzy lubią mieć w swojej drużynie oddanych żołnierzy, a dla Probierza takim mógłby zostać właśnie Hajda.

Probierz ma coraz mniej czasu na przemyślenia. 21 marca Polska gra półfinał baraży o Euro z Estonią, a pięć dni ewentualny finał z kimś z dwójki Walia / Islandia. Dlatego też pozostały ostatnie momenty na podjęcie decyzji dotyczących powołań.

