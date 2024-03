Dwa dodatkowe mecze reprezentacji Polski. Zapowiada się wielkie narodowe święto

Warto przypomnieć, że już 14 czerwca ruszają tegoroczne mistrzostwa Europy. Polacy, póki co, muszą martwić się o miejsce na imprezie za naszą zachodnią granicą. W Niemczech zapowiada się wielkie piłkarskie święto. Czy z udziałem zespołu trenera Michała Probierza? To wyjaśni się w ciągu najbliższych kilkunastu dni.

Cezary Kulesza o kolejnych meczach reprezentacji Polski

Niezależnie od sytuacji, okazuje się, że drużyna narodowa ma już skonkretyzowane, czerwcowe plany. Polska zagra dwa mecze towarzyskie, w obu będąc gospodarzami. Szczegóły zdradził prezes Polskiego Związku Piłki Nożnej Cezary Kulesza.

Najpierw Polacy zagrają z Ukrainą, a następnie z Turcją. Trzeba przyznać, patrząc na sytuację za naszą wschodnią granicą i to, wydaje się, że zwłaszcza to pierwsze starcie, będzie wielkim świętem. Ukraińcy w minionych kilkunastu miesiącach mieli okazję występować, z konieczności, w roli gospodarza w Polsce. Teraz zagrają z Polską, na jej terenie (miejsce nie jest znane), co z pewnością przyciągnie na trybuny mnóstwo kibiców – zarówno polskich, jak i ukraińskich.

„Po wczorajszych emocjach związanych z meczami Polaków w LM – gratulacje dla Roberta Lewandowskiego i Jakuba Kiwiora – mam przyjemność poinformować, że kibice reprezentacji Polski mają kolejne powody do radości. Zakończyliśmy negocjacje w sprawie organizacji dwóch spotkań towarzyskich. Nasza reprezentacja 7 czerwca zmierzy się z Ukrainą, a 10 czerwca zagramy z Turcją. Będziemy gospodarzem obu tych spotkań. Szczegóły co do miejsca podamy w ciągu najbliższych kilkunastu dni” – czytamy na profilu prezesa PZPN w mediach społecznościowych.

Reprezentacja Polski zagra w barażach o Euro 2024

Biało-Czerwoni po nieudanych eliminacjach ME swojej szansy numer dwa będą szukać w rywalizacji barażowej. Polacy zagrają już 21 marca (tj. czwartek, godzina 20:45) półfinał z Estonią na PGE Narodowym. Jeśli Polska wygra, w finale czekać będzie wyjazdowe starcie ze zwycięzcą z pary Walia – Finlandia. Jak zatem widać, szanse na udział w przyszłorocznym Euro 2024 nadal są. Polacy muszą jednak naprawić to, co popsuli w fazie grupowej, jeśli chcą uczestniczyć w turnieju za naszą zachodnią granicą.

Dodajmy, że rozlosowano już grupy ME 2024. Jeśli Polacy uporają się z dwiema przeszkodami w barażach, w turnieju zagrają z Holandią, Francją i Austrią.

