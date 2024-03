Michał Probierz wierzy w awans na Euro. Tak skomentował swoje powołania

Już niedługo dowiemy się, czy reprezentacja Polski awansuje na Euro 2024. 21 marca o godz. 20:45 biało-czerwoni rozegrają na PGE Narodowym w Warszawie półfinałowy mecz barażowy o awans do turnieju finałowego mistrzostw Europy UEFA EURO 2024 z Estonią. Jeśli uda im się go wygrać, to w finale zagrają na wyjeździe z Walią lub Finlandią.

Michał Probierz zaskoczył powołaniami na marcowe zgrupowanie

W czwartek 14 marca po zakończeniu meczów Ligi Europy i Ligi Konferencji selekcjoner reprezentacji Polski Michał Probierz ogłosił listę zawodników powołanych na marcowe zgrupowanie. Trener ma w swoim zwyczaju, że lubi zaskakiwać i tak też było w tym przypadku. Do kadry po zawieszeniu za doping wraca Bartosz Salamon, pojawił się także od dawna nieobecny Tymoteusz Puchacz, Taras Romańczuk, Jakub Moder, czy Krzysztof Piątek. Ponadto szansę debiutu otrzyma Dominik Marczuk. Dziwić może również absencja Arkadiusza Milika.

Po ogłoszeniu listy z powołaniami selekcjoner Michał Probierz postanowił je skomentować. – Dokonaliśmy optymalnego na ten moment wyboru. Przeanalizowaliśmy wiele alternatyw, przez kilka miesięcy wraz ze swoimi współpracownikami obserwowaliśmy szeroką grupę zawodników, by podjąć właściwe decyzje. Nie było to łatwe, ale uważam, że piłkarze powołani na marcowe zgrupowanie są tymi, którzy w najlepszy możliwy sposób pasują do naszej aktualnej koncepcji – powiedział.

Selekcjoner skomentował swoje wybory: Mamy jasny cel

– Bierzemy pod uwagę wielu zawodników i każdego z nich doceniamy. To, że ktoś nie znalazł się dziś na liście powołanych nie oznacza, że drzwi do kadry narodowej są dla niego zamknięte. Rywalizacja jest cały czas w toku – dodał.

Michał Probierz podkreślił, że obecnie jedynym celem reprezentacji Polski jest awans do tegorocznych mistrzostw Europy. – Wierzę, że w tym składzie personalnym jesteśmy w stanie go osiągnąć. Przed nami trudne wyzwanie, lecz przy maksymalnym zaangażowaniu i koncentracji, a także bezcennym wsparciu kibiców awans jak najbardziej jest w naszym zasięgu – zakończył.

