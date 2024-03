Debiutant nie ukrywał tego po ogłoszeniu powołań. Padła jasna deklaracja

Michał Probierz ogłosił powołania na mecze barażowe o Euro 2024. Selekcjoner reprezentacji Polski zaskoczył kilkoma nazwiskami. Są nimi m.in. występujący w Jagiellonii Białystok Dominik Marczuk, który będzie miał okazję zadebiutować w seniorskiej kadrze oraz Taras Romanczuk, który ostatni raz wystąpił z orzełkiem na piersi sześć lat temu.

Debiutant zareagował na powołanie. Opowiedział o uczuciach, jakie mu towarzyszą

Zawodnicy Jagiellonii Białystok zabrali głos nt. powołań w klubowych mediach. Debiutant – Dominik Marczuk nie ukrywał swojej radości i podekscytowania z możliwości wyjazdu na zgrupowanie. – Towarzyszą mi ogromna ekscytacja oraz poczucie szczęścia. Powołanie do tej pierwszej reprezentacji zawsze było moim marzeniem już w dzieciństwie. Cieszę się, że dostałem taką szansę. Zrobię wszystko, aby wykorzystać ją w możliwie najlepszy sposób – powiedział po ogłoszeniu nominacji.

– Pojadę tam z chęcią pokazania się z możliwie najlepszej strony. Zrobię wszystko, aby przekonać do siebie selekcjonera i by nie było to moje ostatnie powołanie do kadry. W tym miejscu chciałbym podziękować trenerowi Adrianowi Siemieńcowi oraz wszystkim kolegom z drużyny, bo bez ich pomocy nie byłoby Marczuka w reprezentacji. Chcę podkreślić, że mój sukces jest także ich sukcesem i to powołanie traktuję jako docenienie naszej postawy na przestrzeni całego sezonu – dodał.

Powrót Tarasa Romanczuka do kadry po latach

Z kolei kapitan Jagi i klubowy kolega Dominika Marczuka – Taras Romanczuk zadebiutował w biało-czerwonych barwach w 2018 roku w wygranym 3:2 spotkaniu z Koreą Południową. Powołanie na marcowe zgrupowanie oznacza powrót do kadry po sześciu latach przerwy. – Cieszę się, że po sześciu latach przerwy ponownie dostąpiłem zaszczytu powołania do reprezentacji Polski – stwierdził.

– Podobnie jak wtedy, tak i teraz Jagiellonia jest liderem Ekstraklasy i zdaję sobie sprawę, że jej dobra postawa nie uszła uwadze selekcjonera. Na pewno dam z siebie wszystko i postaram się pomóc możliwie najlepiej drużynie – zakończył.

